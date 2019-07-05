Российский арбитр рассудит матч за третье место женского ЧМ по футболу
- РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) её помощниками станут россиянка Екатерина Курочкина и румынка Петруца Югулеску. Резервным рефери будет австралийка Кейт Ацевич, а видеоассистентом — немка Феликс Цвайр.
В матче за третье место сыграют сборные Англии и Швеции. Встреча состоится июля.
Ранее сообщалось, что женская сборная Нидерландов по футболу победила Швецию и вышла в финал ЧМ.