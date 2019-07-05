Российский арбитр рассудит матч за третье место женского ЧМ по футболу

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Российский арбитр Анастасия Пустовойтова назначена главным судьёй матча за третье место чемпионата мира по футболу среди женских команд 2019 года.
Российский арбитр рассудит матч за третье место женского ЧМ по футболу
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) её помощниками станут россиянка Екатерина Курочкина и румынка Петруца Югулеску. Резервным рефери будет австралийка Кейт Ацевич, а видеоассистентом — немка Феликс Цвайр.

В матче за третье место сыграют сборные Англии и Швеции. Встреча состоится июля.

Ранее сообщалось, что женская сборная Нидерландов по футболу победила Швецию и вышла в финал ЧМ.

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