Женская сборная Нидерландов по футболу победила Швецию и вышла в финал ЧМ
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Встреча, исход которой решался в дополнительное время, завершилась со счётом 1:0 в пользу голландок.
Победу сборной Нидерландов принёс гол Джеки Грунен на 99-й минуте.
Соперником сборной Нидерландов в финале станут действующие чемпионки мира — сборная США. Финал состоится 7 июля.
В матче за третье место сойдутся команды Англии и Швеции. Игра пройдёт 6 июля.
Ранее сообщалось, что сборная США стала первым финалистом женского чемпионата мира по футболу.