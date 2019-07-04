Женская сборная Нидерландов по футболу победила Швецию и вышла в финал ЧМ

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Женская сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Швеции в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2019 года среди женских команд во Франции.
Женская сборная Нидерландов по футболу победила Швецию и вышла в финал ЧМ
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Встреча, исход которой решался в дополнительное время, завершилась со счётом 1:0 в пользу голландок.

Победу сборной Нидерландов принёс гол Джеки Грунен на 99-й минуте.

Соперником сборной Нидерландов в финале станут действующие чемпионки мира — сборная США. Финал состоится 7 июля.

В матче за третье место сойдутся команды Англии и Швеции. Игра пройдёт 6 июля.

Ранее сообщалось, что сборная США стала первым финалистом женского чемпионата мира по футболу.

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