«В какой-то момент показалось, что не выберемся»: как футболисты и тренеры оценили итоги матча «Динамо» — «Локомотив»

Матч шестого тура РПЛ с «Динамо» получился для «Локомотива» настолько непростым, что в какой-то момент тренеру Юрию Сёмину показалось, что его подопечные «не выберутся». Об этом специалист заявил после игры. В свою очередь, наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов посетовал, что его футболистам не хватило сил. Тем временем игроки хозяев отметили, что команде потребуется время, чтобы сыграться.

«Сегодня получилось два разных тайма»

Матч с «Динамо» получился для «Локомотива» крайне непростым. Железнодорожники пропустили уже на третьей минуте, но в итоге сумели вырвать победу, которая стала для команды третьей подряд в РПЛ. Неудивительно, что Юрий Сёмин после встречи пребывал в приподнятом настроении.

— Сегодня получилось два разных тайма, в первом доминировало «Динамо», а у нас возникло немало сложностей. Соперник играл лучше, но я благодарен игрокам, которые в перерыве правильно восприняли ситуацию, прислушались к критике и вышли на поле, чтобы переломить ход встречи. Так что матч был тяжёлый, но, как мне кажется, интересный для болельщиков. Ещё мне очень понравилось «Динамо», в какой-то момент даже показалось, что не выберемся из этой ситуации. Что изменилось во втором тайме? Забегали. Это футбол, здесь надо бегать.

— Что можете сказать об игре дебютировавшего в составе «Локомотива» Луки Джорджевича?

— Лука провёл на поле слишком мало времени, чтобы я мог как-то оценивать его игру. Он просто вышел с определённой задачей — сохранить борьбу. А дальше все карты ему в руки.

— Почему сегодня не вышел на поле Мацей Рыбус?

— У него небольшая травма. Думаю, к следующему матчу Мацей будет готов.

А вот Дмитрий Хохлов пришёл на пресс-конференцию в другом настроении, ведь его «Динамо» потерпело третье поражение и продолжает фактически вести борьбу за выживание. Будущее самого тренера всё больше покрывается туманом. Впрочем, специалист старался сохранять оптимистичный настрой.

— К сожалению, на второй тайм нам не хватило физики. Не все игроки готовы прямо сейчас играть 90 минут. А замены не дали того эффекта, который планировался. Новички отлично справлялись, пока были свежими. Тот же Роман Нойштедтер поначалу был активен, но потом его пришлось передвигать. В целом мне понравилось, как команда действовала, но не понравились индивидуальные ошибки. Мы много обсуждали «Локомотив» перед игрой, но по итогам не смогли сдержать железнодорожников.

— Что с Тони Шуньичем, которого заменили по ходу второго тайма?

— Пока непонятно. Он дёрнул заднюю поверхность бедра, но надеюсь, что обойдёмся малой кровью.

«Готовы составить конкуренцию «Зениту»

Футболисты «Локо», как и Сёмин, радовались добытым трём очкам и отмечали, что данный успех очень важен в чемпионской гонке.

«Готовы ли составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство? Конечно. Мы показали, что можем с ними наравне. Хотим выйти на первое место и будем биться до конца», — заявил Гжегож Крыховяк в эфире «Матч Премьер».

А вратарь железнодорожников Маринато Гилерме извинился перед партнёром Бенедиктом Хёведесом за курьёзный эпизод в первом тайме, когда голкипер случайно вынес мяч в голову партнёру, от которой снаряд едва не отскочил в сетку.

В свою очередь, генеральный директор клуба Василий Кикнадзе нашёл повод для критики и признался, что обеспокоен слишком медленной игрой защитников «Локо».

«Сегодня получилась хорошая игра с нашей стороны, мы добыли очень важную для нас победу. Единственное, что у меня вызвало небольшие опасения, — это медленная игра в обороне. Но думаю, что тренерский штаб разберётся и внесёт коррективы в будущем», — заявил Кикнадзе.

«А почему мне не бить? У меня хороший удар»

Динамовцы нашли в себе силы объяснить причину поражения. К слову, после матчей бело-голубые в полном составе подошли и к трибунам. В частности, пообщался с журналистами капитан Владимир Рыков, который попросил поклонников команды набраться терпения.

«Соперник использовал свои моменты, а мы, к сожалению, нет. А так получилась интересная игра с обеих сторон. Мы не устали, просто такой был матч. Всё развивалось как будто волнами, все хотели выиграть. Мы же играли в открытый футбол, физически хорошо себя чувствовали. Что касается новичков, то в коллективе всё хорошо, а на поле по взаимодействию есть куда стремиться. Нужно немного времени, тогда всё наладится в игре. Команда за три матча не строится. Игра есть, надо сыграться — и всё наладится. Во втором пропущенном мяче обвинять никого не хочу, просто Антон Миранчук индивидуально сыграл здорово», — заявил Рыков.

Также защитник рассказал, как относится к слухам о возможном увольнении Хохлова.

«Какие-то специалисты уже отправляют кого-то в отставку, но мы не обращаем на это внимания. Знающие люди понимают, что за неделю команда не строится», — добавил Рыков.

Другой центральный защитник «Динамо», Тони Шуньич, рассказал о состоянии своего здоровья.

«Что касается замены, то я сам её попросил. Начала болеть приводящая мышца, не хотел рисковать. Но думаю, ничего серьёзного. Завтра врач посмотрит», — поведал футболист.

Помимо этого, Шуньич посетовал, что бело-голубые провели два разных тайма.

«В последних играх не показываем результат. В трёх матчах заработали всего одно очко — это никуда не годится. Не могу сказать, справедлив ли счёт. Возможно, «Локомотив» играл чуть лучше во втором тайме. А у нас главная проблема на старте сезона — плохая игра после перерыва. Если бы знал, как её решить, давно бы это сделал», — подчеркнул Тони.

Наконец, один из новичков команды, Роман Нойштедтер, также отметил, что у «Динамо» всё впереди.

«Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Они гнали нас вперёд на протяжении 90 минут. Думаю, минимум одно очко надо было брать. Не знаю, сколько времени потребуется команде, чтобы сыграться, но нужно делать это быстрее. Думаю, через одну-две недели у «Динамо» будет другая игра», — заявил полузащитник.

Оценил Нойштедтер и действия другого новичка бело-голубых — Максимилиана Филиппа, который забил мяч в дебютной встрече.

«Уровень Филиппа был виден сразу, он хорошо открывается в зонах, которые должен занимать. Мы играли против команды очень высокого уровня, ведь «Локомотив» играет в Лиге чемпионов», — добавил Роман.

Сам же Филипп поведал, почему в самом начале встречи решился на удар со штрафного с довольно острого угла.

«А почему мне не бить? Вы же видели, какой у меня удар. У меня всегда был хороший удар — ещё с 8—9 лет. Я увидел, что Гилерме отошёл чуть-чуть дальше к дальней штанге, поэтому решил закрутить мяч под ближнюю штангу. Гол получился слегка забавным, потому что мяч от перекладины попал во вратаря и от него отскочил в ворота. Но по-настоящему счастливым после этого быть не могу, поскольку команда проиграла», — приводит слова Филиппа пресс-служба «Динамо».