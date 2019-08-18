Кикнадзе обеспокоен медленной игрой «Локомотива» в обороне в матче с «Динамо»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу клуба над «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.

«Сегодня получилась хорошая игра с нашей стороны, мы добыли очень важную для нас победу. Единственное, что у меня вызвало небольшие опасения, — это медленная игра в обороне», — приводит ТАСС слова Кикнадзе.

Генеральный директор железнодорожников выразил уверенность, что тренерский штаб во главе с Юрием Сёминым разберётся с этой проблемой и не допустит её в будущем.

Ранее защитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал, в чём разница между чемпионатами России и Турции по футболу.