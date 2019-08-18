Кикнадзе обеспокоен медленной игрой «Локомотива» в обороне в матче с «Динамо»

Короткая ссылка
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу клуба над «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
Кикнадзе обеспокоен медленной игрой «Локомотива» в обороне в матче с «Динамо»
  • © Владимир Федоренко/РИА Новости

«Сегодня получилась хорошая игра с нашей стороны, мы добыли очень важную для нас победу. Единственное, что у меня вызвало небольшие опасения, — это медленная игра в обороне», — приводит ТАСС слова Кикнадзе.

Генеральный директор железнодорожников выразил уверенность, что тренерский штаб во главе с Юрием Сёминым разберётся с этой проблемой и не допустит её в будущем.

Ранее защитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал, в чём разница между чемпионатами России и Турции по футболу. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить