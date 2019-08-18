Нойштедтер рассказал, в чём разница между чемпионатами России и Турции по футболу

Короткая ссылка
Защитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал, в чём главные различия между чемпионатами России и Турции по футболу.
Нойштедтер рассказал, в чём разница между чемпионатами России и Турции по футболу
  • РИА Новости

«В РПЛ больший акцент на тактику, а в Турции — на индивидуальное мастерство футболистов», — заявил Нойштедтер в эфире официального YouTube-канала «Динамо».

Футболист выразил мнение, что в течение ближайших недель «Динамо» будет действовать гораздо ярче, отметив, что коллектив неплохо смотрелся в нападении в матче с «Локомотивом».

С 2016 по 2019 год Нойштедтер защищал цвета турецкого «Фенербахче», за который провёл 108 матчей и забил семь мячей.

Ранее главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что ему не понравилось в действиях его подопечных в матче с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить