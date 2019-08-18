Нойштедтер рассказал, в чём разница между чемпионатами России и Турции по футболу
- РИА Новости
«В РПЛ больший акцент на тактику, а в Турции — на индивидуальное мастерство футболистов», — заявил Нойштедтер в эфире официального YouTube-канала «Динамо».
Футболист выразил мнение, что в течение ближайших недель «Динамо» будет действовать гораздо ярче, отметив, что коллектив неплохо смотрелся в нападении в матче с «Локомотивом».
С 2016 по 2019 год Нойштедтер защищал цвета турецкого «Фенербахче», за который провёл 108 матчей и забил семь мячей.
Ранее главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что ему не понравилось в действиях его подопечных в матче с «Локомотивом».