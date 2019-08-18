Нойштедтер рассказал, в чём разница между чемпионатами России и Турции по футболу

Защитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал, в чём главные различия между чемпионатами России и Турции по футболу.

«В РПЛ больший акцент на тактику, а в Турции — на индивидуальное мастерство футболистов», — заявил Нойштедтер в эфире официального YouTube-канала «Динамо».

Футболист выразил мнение, что в течение ближайших недель «Динамо» будет действовать гораздо ярче, отметив, что коллектив неплохо смотрелся в нападении в матче с «Локомотивом».

С 2016 по 2019 год Нойштедтер защищал цвета турецкого «Фенербахче», за который провёл 108 матчей и забил семь мячей.

Ранее главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, что ему не понравилось в действиях его подопечных в матче с «Локомотивом».