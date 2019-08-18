«Ключевая игра для Хохлова»: бывшие тренеры «Динамо» и «Локомотива» о дерби, Сёмине и Венгере

В рамках шестого тура РПЛ московское «Динамо» на своём поле примет «Локомотив». По мнению Сергея Силкина и Бориса Игнатьева, экс-наставников команд, гости являются явным фаворитом встречи. В беседе с RT специалисты также оценили вероятность замены тренеров в обеих столичных командах. По мнению Силкина, в случае поражения руководство бело-голубых может принять решение об увольнении Дмитрия Хохлова. Игнатьев прокомментировал слухи о возможном приезде в Черкизово Арсена Венгера и выразил мнение, что француз не способен полноценно заменить Сёмина.

«Динамо» надо выползать из этой моральной пропасти»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин считает игру с «Локомотивом» в рамках 6-го тура РПЛ решающей для тренерского штаба бело-голубых. В интервью RT специалист отметил проблемные моменты в формировании нового состава команды и объяснил, почему не считает свой бывший коллектив фаворитом столичного дерби.

— Можно сказать, что «Динамо» сейчас одна из самых непредсказуемых команд РПЛ, в связи с чем делать прогнозы на предстоящую встречу очень сложно?

— Да, ситуация такая, что непонятно, чего ждать от этого коллектива. Это связано с тем, что продолжается активная перетасовка состава. Думаю, даже на предстоящую игру стартовый состав определялся в последний момент. Удивляет и то, с таким скрипом вводятся новые игроки. На мой взгляд, их нужно использовать активнее.

— Исходя из этого, кого можно назвать фаворитом встречи?

— Безусловно, «Локомотив». Но «Динамо» будет очень стараться победить. Дело даже не в статусе встречи, а в том, что положение дел у команды не очень хорошее. Разговоров и слухов вокруг клуба слишком много. Положительный результат во встрече с таким именитым соперником снизил бы градус напряжения. Если не навсегда, то хотя бы на время.

— Стоит ли руководству «Динамо» всё же задуматься о разрыве контракта с Дмитрием Хохловым, если бело-голубые вновь потерпят поражение?

— Тренера увольняют тогда, когда нет результата. После этой игры будет небольшой перерыв, появится время для принятия какого-то решения. Наверное, да, это ключевая игра для нынешнего тренерского штаба.

«Динамо» хочет попасть в еврокубки, но для начала надо выползать из этой моральной пропасти. У игроков не горят глаза, успех во встрече с таким соперником как «Локо» может вселить в них надежду. Но сделать это совсем непросто.

— Насколько сильно скажется на «Динамо» отсутствие в старте Антона Шунина? Справится ли с давлением молодой Игорь Лещук, для которого встреча с «Локомотивом» станет лишь вторым официальным матчем в РПЛ?

— Оно наоборот не должно его смущать. Парень обязан понимать, что на кону стоит его карьера. Сможет справиться с волнением — будет игроком РПЛ. К тому же, других вариантов у бело-голубых нет. Кстати, наличие Шунина в составе — вовсе не гарант победы для «Динамо». Несмотря на опыт и годы, проведённые в РПЛ, Антон допускает ошибки. Так что где-то Лещук может сыграть даже лучше, чем его опытный товарищ.

— Уже известно, что новичок бело-голубых Максимилиан Филипп попадёт в заявку на матч. Каковы шансы, что Хохлов выпустит его в стартовом составе?

— Знаете, меня возмущают разговоры о том, что кого-то купили, но он не готов и сыроват… Как такое возможно? Игрока приобретают на усиление, значит он априори лучше тех, кто был в составе до его покупки! Чем раньше он начнёт играть, тем лучше для всех. Сейчас ситуация такова, что нужно идти ва-банк, решать задачу и давать результат. А в «Динамо» набрали футболистов, но по каким-то причинам держат их про запас.

«Венгер в «Локо»? Думаю, никто в это не верит»

В свою очередь, бывший наставник «Локомотива» Борис Игнатьев в разговоре с RT выразил уверенность в том, что при правильном настрое на соперника вице-чемпионы страны добьются победы. Кроме того, специалист объяснил, почему недоволен игрой Фёдора Смолова, и рассказал, по каким причинам не верит в слухи о возможном увольнении Юрия Сёмина.

— Кто является фаворитом встречи «Динамо» и «Локомотива»?

— Я отдам предпочтение красно-зелёным. «Динамо» в творческом поиске, а у железнодорожников отлично отработаны генеральная линия, командные действия и тактические схемы. Кроме того, в отличие от соперника у «Локо» есть и лидеры, от игры которых многое зависит. Я говорю о братьях Миранчуках. Если в воскресенье они поймают кураж, «Динамо» вряд ли удастся что-то противопоставить гостям.

— «Локомотив» готовился к матчу с «Динамо» под пристальным вниманием СМИ. В частности, появилась информация о возможной замене Сёмина на Венгера.

— Думаю, никто не верит в это. Почему? Да потому что нет никаких оснований для того, чтобы снимать Юрия Павловича. Что будет, если уволить Сёмина? Болельщики потеряют своего вожака, команда останется без своего лица, а клуб лишится того потенциала и фундамента, который создал Сёмин.

— Вы не верите именно в приход Венгера или в увольнение Сёмина в целом?

— А что такого в Венгере? Я не против него, но мы на нашей земле уже видели именитых специалистов. Что с ними было, тоже помним. Никто в России не знает футбол лучше, чем Сёмин.

Это не только постановка тактики, но и тонкие вопросы менталитета. Да, в нашей жизни всё возможно. Но у нас остался один такой тренер. Он не только даёт результат, за ним стоит всё то хорошее, что есть сейчас в «Локомотиве».

— Стоит ли ждать появления на поле Луки Джордевича, или Фёдор Смолов в своей нынешней форме не имеет конкурентов?

— Фёдор как раз не показывает всего того, чего от него ждут. Пока он силён только в эпизодах, а для игрока его уровня нужно быть стабильным по ходу всего матча. Так что приход нового нападающего — стимул для развития Смолова. Думаю, его самолюбие задето. Он не глупый парень, понимает, что появилась конкуренция, в которую нужно включаться не только за день до определения стартового состава, но и по ходу всего тренировочного процесса.

— А Джорджевич может вытеснить из состава нынешних лидеров «Локомотива»?

— Конечно. Иначе, зачем его покупали? В тульском «Арсенале» он доказал свою состоятельность, думаю, поможет и «Локомотиву». Не только решать локальные задачи, но и работать на перспективу. Она у железнодорожников хорошая. На данный момент я не вижу других команд, которые могут навязать борьбу «Зениту» и по итогам чемпионата побороться за чемпионство.