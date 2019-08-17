Филипп признался, что его мать боялась перехода сына в «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп признался, что его мама была настроена скептически по поводу трансфера сына в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Маме было непросто, когда я занимался этим вопросом перехода. Сначала она была настроена очень скептически, боялась моего трансфера в «Динамо». Я единственный ребёнок в семье, потому она обо мне особенно беспокоится. Мама переживала, как будет в новой стране, безопасно ли в России и как часто мы сможем видеться. Теперь я переехал, рассказываю ей, что всё в порядке, а она постоянно переспрашивает: «А ты мне не врёшь? Правда всё хорошо?» — цитирует немецкого футболиста «Спорт-Экспресс».

Максимилиан Филипп перешёл в «Динамо» в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Порту».