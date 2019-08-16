СМИ: «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Порту»

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Московское «Динамо» заинтересовано в трансфере форварда португальского «Порту» Тикиньо Соареса.
СМИ: «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Порту»
  • © Dpi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По сведениям «Чемпионата», Соарес входит в сферу интересов московского «Динамо».

На данный момент о возможной сумме трансфера, а также готовности «Порту» вести переговоры неизвестно.

Соарес является воспитанником «Америки». За свою карьеру 28-летний нападающий выступал более чем за десять команд, в числе которых бразильские «Ботафого» и «Керамика», а также португальские «Насьонал», «Витория» и «Порту». 

В составе «драконов» Тикиньо провёл 79 матчей и забил 39 мячей. 

Ранее Марио Кнез, агент полузащитника «Монако» и сборной Марокко по футболу Юссефа Аит-Беннассера, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.

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