Агент подтвердил интерес ЦСКА к футболисту «Монако» Аит-Беннассеру

Марио Кнез, агент полузащитника «Монако» и сборной Марокко по футболу Юссефа Аит-Беннассера, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московского ЦСКА.

«Я не комментирую слухи. Могу лишь подтвердить, что мы действительно контактируем с ЦСКА по поводу футболиста», — цитирует Кнеза Sport24.

Аит-Беннассер, являющийся воспитанником «Нанси», перешёл в «Монако» летом 2016 года и с тех пор большую часть времени играл в аренде. В его активе всего 18 матчей за монегасков, в которых он записал в свой актив две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Сочи» интересуется экс-футболистом ЦСКА и «Рубина» Бибрасом Натхо.