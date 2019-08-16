Агент подтвердил интерес ЦСКА к футболисту «Монако» Аит-Беннассеру
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Я не комментирую слухи. Могу лишь подтвердить, что мы действительно контактируем с ЦСКА по поводу футболиста», — цитирует Кнеза Sport24.
Аит-Беннассер, являющийся воспитанником «Нанси», перешёл в «Монако» летом 2016 года и с тех пор большую часть времени играл в аренде. В его активе всего 18 матчей за монегасков, в которых он записал в свой актив две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Сочи» интересуется экс-футболистом ЦСКА и «Рубина» Бибрасом Натхо.