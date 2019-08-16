СМИ: «Сочи» интересуется экс-футболистом ЦСКА и «Рубина» Натхо

Футбольный клуб «Сочи» заинтересован в приобретении бывшего полузащитника московского ЦСКА и казанского «Рубина» Бибраса Натхо.

Как сообщает Sport24, израильский игрок также имеет два предложения из Турции, но сам склоняется к продолжению карьеры в России.

Последним клубом Натхо был греческий «Олимпиакос». В прошлом сезоне он провёл 34 матча за коллектив из Пирея, забил один мяч и сделал пять результативных передач.

Натхо с 2010 по 2013 год выступал за «Рубин» и с 2014 по 2018 год являлся футболистом ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Уфа» согласовали трансфер Данила Кругового.