Шесть лет без побед, встреча Сёмина с Хохловым и особенная игра для Смолова: чем интересен матч «Динамо» — «Локомотив»

В одном из центральных матчей 6-го тура РПЛ сыграют московские «Динамо» и «Локомотив». Бело-голубые на отреставрированной домашней арене попытаются прервать неудачную серию и нанести сопернику первое за шесть лет поражение. При этом в тренерском противостоянии наставник хозяев Дмитрий Хохлов встретится с Юрием Сёминым, под руководством которого он стал чемпионом России, а нападающий железнодорожников Фёдор Смолов постарается забить шестой мяч в ворота своей бывшей команды.

Встреча учителя и ученика

Шестой тур РПЛ порадует болельщиков сразу двумя столичными дерби. Разумеется, наибольшее внимание будет приковано к противостоянию ЦСКА и «Спартака», но не менее интересным обещает получиться сражение «Динамо» и «Локомотива».

На первый взгляд фаворитами в этом поединке являются железнодорожники, ведь подопечные Юрия Сёмина одержали две победы подряд в чемпионате страны, а в последнем матче отправили четыре безответных мяча в ворота «Урала». В этой встрече красно-зелёные буквально летали по полю и создали массу моментов у ворот соперника. Такой футбол не мог не вселить оптимизм в сердца поклонников команды, тем более что их любимцы продемонстрировали отличную физическую готовность.

А вот у «Динамо» старт сезона не задался. В первых пяти турах бело-голубые набрали лишь пять очков и находятся в одном балле от зоны переходных встреч.

Конечно, выводы делать пока рано, но с учётом высоких поставленных задач (попадание в еврокубки) кресло под Дмитрием Хохловым явно закачалось. На словах руководство клуба полностью поддерживает тренера, но ещё пару неудач могут сделать его отставку вполне реальной.

Таким образом, молодому специалисту крайне важно взять три очка в домашнем матче с «Локо». Для Хохлова этот соперник — особенный, ведь он отыграл несколько сезонов в составе железнодорожников, став чемпионом России в 2004-м. А спустя два года опытный полузащитник вместе с Сёминым оказался в столичном «Динамо».

Причём если для футболиста этот переход получился вполне успешным, то тренер не проработал в новой команде и сезона, покинув свой пост из-за неудачных результатов. С тех пор противостояние с «Динамо» также стало особенным для Юрия Павловича.

Рядовой не будет эта игра и для Фёдора Смолова, который начинал свою карьеру в составе бело-голубых. Вполне вероятно, что в дерби нападающему удастся отличиться, ведь после ухода из «Динамо» он регулярно поражает ворота своей бывшей команды — пять голов в восьми матчах. Принципиальным дерби является и для воспитанника бело-голубых Дмитрия Живоглядова, летом перебравшегося из «Уфы» в «Локомотив».

«Проклятие Локо» для «Динамо»

Стоит добавить, что в 2010-е железнодорожники превратились для «Динамо» в по-настоящему неудобного соперника. В последний раз бело-голубые обыгрывали «Локомотив» более шести лет назад — в марте 2013-го. Единственный мяч в той встрече забил Иван Соловьёв. Причём поскольку на тот момент уже было известно об уходе талантливого полузащитника в «Зенит», болельщики встретили его гол свистом. Из участников той встречи в составе обеих команд осталось лишь по два человека: Маринато Гилерме и Ведран Чорлука — у «Локо» и Антон Шунин с Артуром Юсуповым — у «Динамо».

С тех пор бело-голубые не обыгрывали железнодорожников. В десяти очных встречах они потерпели шесть поражений и четырежды довольствовались ничьими.

Неудачей завершились и два последних домашних матча, причём в 2018-м «Динамо» пропустило четыре безответных мяча. Возможно, с переездом на реконструированный домашний стадион «проклятие» будет снято.

Однако куда более вероятным результатом предстоящего матча видится очередная потеря очков бело-голубыми и… гол Антона Миранчука. Молодой полузащитник «Локо» в последнее время превратился в настоящего «злого гения» «Динамо». В четырёх встречах он четырежды поразил ворота оппонента и отдал одну результативную передачу. А в том самом матче в апреле 2018-го Антон оформил дубль.

Ожидание Филиппа и Джорджевича

Также в столичном дерби могут принять участие сразу несколько новичков команд. Роман Нойштедтер и Максимилиан Филипп, наконец, получат возможность помочь «Динамо». Особенно болельщики ждут выхода на поле немецкого нападающего, ведь у команды есть серьёзные проблемы с реализацией моментов.

Забивший почти три десятка мячей в составе «Фрайбурга» и дортмундской «Боруссии» футболист должен помочь «Динамо» в этом плане. При этом Филипп вполне может расположиться не на острие атаки, а под нападающим. Максимилиан обладает неплохим последним пасом, которого также не хватает бело-голубым.

На левом же фланге атаки Хохлов с большой долей вероятности выпустит ещё одного новичка команды Клинтона Н'Жье, поскольку камерунец весьма успешно вышел на замену в матче с «Зенитом» и был достаточно активен, тогда как Жоаозиньо практически растворился на поле в первом тайме.

Вместе с тем сразу два лидера «Динамо» — Шунин и Юсупов — не смогут помочь команде. Первый получил повреждение в матче с «Зенитом», и его место в воротах с большой долей вероятности займёт Игорь Лещук. Второй заработал в игре с питерцами красную карточку. В этом плане весьма не вовремя покинул команду другой опорник Абдул Теттех. Возможно, место Юсупова на поле будет вынужден экстренно занять Нойштедтер, способный сыграть в этой зоне. Хотя не стоит сбрасывать со счетов и 19-летнего Владимира Москвичёва.

В составе же «Локомотива» может дебютировать приобретённый у «Зенита» Лука Джорджевич. Впрочем, дерби он скорее всего начнёт на скамейке запасных, а с первых минут на поле выйдет поймавший свою игру на старте сезона Смолов. Что касается потерь железнодорожников, то команде точно не помогут Джефферсон Фарфан и Эдер. Таким образом, стартовый состав на игру с «Уралом», вероятно, не претерпит изменений.