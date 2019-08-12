В «Динамо» рассказали о состоянии получившего травму Шунина

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Московский футбольный клуб «Динамо» сообщил о состоянии вратаря команды Антона Шунина, который получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
В «Динамо» рассказали о состоянии получившего травму Шунина
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, голкипер прошёл медобследование, в ходе которого у него было выявлено повреждение задней поверхности бедра.

Отмечается, что медицинский штаб работает над тем, чтобы игрок как можно быстрее вернулся в строй.

Шунин получил повреждение на десятой минуте матча «Динамо» — «Зенит» во время эпизода с первым пропущенным мячом. Он был заменён на 13-й минуте.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита».

Ранее хоккеист Александр Овечкин рассказал о впечатлениях от матча пятого тура РПЛ «Динамо» — «Зенит».

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