В «Динамо» рассказали о состоянии получившего травму Шунина
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба клуба, голкипер прошёл медобследование, в ходе которого у него было выявлено повреждение задней поверхности бедра.
Отмечается, что медицинский штаб работает над тем, чтобы игрок как можно быстрее вернулся в строй.
Шунин получил повреждение на десятой минуте матча «Динамо» — «Зенит» во время эпизода с первым пропущенным мячом. Он был заменён на 13-й минуте.
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита».
Ранее хоккеист Александр Овечкин рассказал о впечатлениях от матча пятого тура РПЛ «Динамо» — «Зенит».