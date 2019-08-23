Главный тренер «Браги» считает «Спартак» опасной командой

Главный тренер португальской «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

«Спартак» — опасная команда. Их стратегия была в неожиданных вводах мяча в игру и скоростных прорывах. Они хорошо используют ошибки соперника. Мы сделали половину дела. Наш план был именно таким — не пропустить и забить гол», — приводит слова Са Пинту A Bola.

Он отметил, что его подопечным удалось реализовать задачу на игру, однако ответный матч будет непростым для его команды.

«Соперник будет играть более смело. Я надеюсь, что мы сумеем воспользоваться пространством и реализуем свои моменты», — добавил специалист.

«Брага» на своём поле обыграла «Спартак» со счётом 1:0. Ответная игра пройдёт 29 августа в Москве на «Открытие Арене». Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее Олег Кононов назвал неприемлемым результат матча ЛЕ с «Брагой».