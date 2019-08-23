Кононов назвал неприемлемым результат матча ЛЕ с «Брагой»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отметил, что поражение от португальской «Браги» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА является неприемлемым результатом для его команды.
Кононов назвал неприемлемым результат матча ЛЕ с «Брагой»
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«Мы провели тяжелейшее дерби с ЦСКА, много сил отдали. И тот же пятичасовой перелёт, смена часовых поясов, высокая температура... Конечно, нам было непросто. Но в концовке мы прижали соперника к воротам — значит, силы ещё остаются», — приводит слова Кононова «Чемпионат».

Он отметил, что последние результаты российских команд в еврокубках можно назвать неудовлетворительными.

«Для «Спартака» результат с «Брагой» тоже неприемлемый. Но при счёте 0:1 мы ещё собираемся побороться и настраиваемся на победу в ответном матче», — добавил специалист.

«Спартак» на выезде проиграл «Браге» со счётом 0:1. Ответная игра пройдёт 29 августа в Москве на «Открытие Арене». Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Кононов оценил игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Брагой».

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