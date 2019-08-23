Кононов оценил игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Брагой»
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«Тяжёлый матч для нас. Игра в какой-то степени была равной, но мы не доводили свои атаки до логического завершения, много ошибались. В обороне действовали строго, за исключением эпизода, когда нам забили», — приводит слова Кононова ТАСС.
Он отметил, что не станет комментировать индивидуальные действия игроков.
«Да, мы проиграли, но у нас есть шанс в ответном матче», — добавил специалист.
«Спартак» на выезде проиграл «Браге» со счётом 0:1. Ответная игра пройдёт 29 августа в Москве на «Открытие Арене». Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что полуфиналист прошлогоднего розыгрыша ЛЕ «Айнтрахт» проиграл «Страсбургу» в матче квалификации.