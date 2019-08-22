Полуфиналист прошлогоднего розыгрыша ЛЕ «Айнтрахт» проиграл «Страсбургу» в матче квалификации

Немецкий футбольный клуб «Айнтрахт» из Франкфурта потерпел поражение от голландского «Страсбурга» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Страсбурге на «Стад де ла Мено», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Страсбургу» принёс гол Кевина Люсьена Зохи, забившего на 33-й минуте.

Ответная игра пройдёт 29 августа на «Коммерцбанк-Арене» во Франкфурте-на-Майне.

«Айнтрахт» является полуфиналистом прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы. Тогда немецкая команда в двухматчевом противостоянии по пенальти уступила лондонскому «Челси».

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» Джеррарда сыграл вничью с экс-клубом Черчесова в квалификации ЛЕ.