«Рейнджерс» Джеррарда сыграл вничью с экс-клубом Черчесова в квалификации ЛЕ

Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» сыграл вничью с польской «Легией» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Варшаве, завершилась со счётом 0:0.

Ответный матч пройдёт на домашнем стадионе команды Стивена Джеррарда «Айброкс» в Глазго 29 августа. Победитель противостояния выступит в групповом этапе Лиги Европы.

Нынешний главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавлял «Легию» с 2015 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что победитель противостояния выступит в групповом этапе Лиги Европы.