Гол после рикошета, 11 угловых у своих ворот и упущенные моменты Понсе: как «Спартак» проиграл «Браге» в Лиге Европы

«Спартак» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы с минимальным счётом на выезде уступил «Браге». Единственный мяч хозяева забили за 15 минут до финального свистка. При этом португальская команда подала 11 угловых у ворот соперника. В составе красно-белых мог отличиться Эсекьель Понсе, но упустил несколько перспективных моментов.

«Спартак» после дерби и важный матч для России

К матчу с «Брагой» «Спартак» подошёл в отличном настроении. В последних четырёх матчах во всех турнирах красно-белые одержали четыре победы. Особенно важных стал успех в понедельник в дерби с ЦСКА благодаря дублю Самуэля Жиго.

Правда, слишком плотный график игр мог стать для красно-белых проблемой, ведь летом «Спартаку» приходится играть дважды в неделю. Впрочем, Кононов перед поединком в Португалии отмечал, что это не является проблемой для его подопечных, как и отсутствие Йордана Ларссона и Гуса Тилля, которые в квалификации ЛЕ уже заиграны другими командами.

Но если уступающий в классе «Тун» удалось пройти и без них, то с «Брагой» московскую команду ждала куда более упорная борьба, ведь коллектив Рикарду Са Пинту регулярно участвует в еврокубках и практически в каждом сезоне пытается составить конкуренцию «большой португальский тройке» в лице «Порту», «Бенфики» и «Спортинга».

Однако «Спартаку» просто необходимо проходить «Брагу», учитывая борьбу России и Португалии за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, дающее право заявить три клуба в Лигу чемпионов. Тем более «Краснодару» чуть ранее неожиданно удалось выбить из борьбы куда более мощный «Порту».

Что же касается соперника, то в прошлом сезоне он финишировал четвёртым в первенстве страны. При этом огромной ложкой дёгтя для команды стал уход теперь уже бывшего главного тренера Абеля Феррейры и лучшего бомбардира Диего Соузы. Но и без них «Брага» в третьем квалификационном раунде ЛЕ без проблем прошла датский «Брондбю».

Немалый вклад в этот успех внёс Андре Орта, забивший два мяча, однако существовала вероятность, что ведущий полузащитник команды не примет участия в первом матче со «Спартаком» из-за небольшого повреждения. Точно не мог появиться на поле центральный защитник Рауль Силва.

К сожалению для гостей, Андре Орта в итоге всё же оказался в стартовом составе, как и его брат Рикарду. Что касается ростера «Спартака», то он получился абсолютно предсказуемым и полностью повторил состав на ответную игру с «Туном».

Скучная игра и моменты в концовке

Многие болельщики справедливо опасались за «Спартак» в преддверии матча в Португалии, но на деле первый тайм получился абсолютно равным. Да, хозяева имели преимущество во владении мячом (60 на 40), но это владение было «стерильным». Красно-белые спокойно отходили в оборону и дожидались, пока соперник проведёт очередную затяжную многоходовую атаку, которая, как правило, заканчивались подачей в штрафную. А Самуэль Жиго с Георгием Джикией спокойно выигрывали борьбу на «втором этаже».

Единственный момент, когда сделать этого не удалось — подача стандарта с левого фланга в середине второго тайма. Тогда головой удалось пробить Пальинье, но Александр Максименко вовремя сложился и в очередной раз за последние матчи спас свою команду. В других эпизодах до ударов в створ дело не доходило.

Неудивительно, что удар Пальиньи в створ так и остался для хозяев единственным в первом тайме. Аналогичную статистику показал «Спартак» — Зелимхан Бакаев из-за пределов штрафной нанёс удар в ближний угол, с которым справился вратарь.

Надо сказать, что команды незадолго до перерыва, наконец, активизировались, и красно-белым удалось организовать несколько перспективных подходов. Помимо удара Бакаева можно вспомнить опасный выстрел Понсе мимо дальнего угла.

А в другом эпизоде Эсекьель замыкал прострел Резиуана Мирзова, но каким-то чудом попал во вратаря. Правда, судья на линии зафиксировал абсолютно справедливый офсайд.

Резюмируя, в первом тайме обе команды не показали каких-то невероятных скоростей, что было вполне на руку «Спартаку», который, в отличие от «Краснодара» накануне, не стремился лезть на рожон, зато в нужный момент готов был убежать в контратаку. В очередной раз активен был Андре Шюррле, который своим прессингом не позволял сопернику быстро начинать атаки, а также совершал массу полезных действий в подыгрыше.

Усталость «Спартака» и провал на фланге

А в начале второго тайма «Спартаку» удалось даже немного прибавить и провести несколько неприятных атак. Впрочем, до по-настоящему опасных моментов дело не доходило, однако с каждой минутой росло ощущение, что такую «Брагу» красно-белые пройти могут. Из наиболее перспективных эпизодов можно вспомнить накрытый защитником удар Шюррле после розыгрыша стандарта, а также выстрел Мирзова из-за пределов штрафной, с которым голкипер справился не без труда.

Однако ближе к середине второго тайма на футболистах «Спартака» всё больше начала сказываться усталость, плюс не слишком удачно вместо Мирзова вышел на левый фланг Лоренсо Мельгарехо. «Брага» окончательно забрала мяч под свой контроль.

Особенно опасными у хозяев получались фланговые атаки, с которыми подопечные Кононова справляться не успевали. Непросто на левом краю приходилось уставшему Айртону. В конечном итоге гол пришёл именно из его зоны. Бразилец не успел вернуться в оборону и позволил сопернику прострелить. У Жоау Новайша удар не получился, зато вышла идеальная скидка на Рикарду Орту, который спокойно отправил мяч в створ.

После этого спартаковцы окончательно прижались к собственным воротам и рисковали повторить судьбу «Краснодара». К счастью, следующая замена Кононова оказалась вполне удачной. Тренер отправил на лавку обессиленного Аяза Гулиева и выпустил вместо него молодого Наиля Умярова. И футболист за отведённые ему минуты сумел вернуть «Спартаку» контроль над мячом.

В результате в концовке красно-белые могли даже сравнять счёт. После подачи Шюррле с правого фланга Понсе пробил головой в дальний угол, и вратарь с огромным трудом перевёл снаряд на угловой. На последний корнер пришла уже чуть ли не вся команда, но забить всё равно не удалось.

Тем не менее поражение с минимальным счётом не должно сильно расстраивать. Пусть «Спартак» и проиграл, но дома вполне может оказаться сильнее соперника. Важно, что в тяжёлый момент для красно-белых всё обошлось лишь одним пропущенным мячом. Остаётся констатировать, что в какой-то момент команда просто «встала». При этом вера в успешный исход противостояния российских любителей покидать не должна.