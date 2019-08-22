«Спартак» огласил стартовый состав на матч квалификации ЛЕ с «Брагой»

Короткая ссылка
Российский футбольный клуб «Спартак» определился со стартовым составом на первый матч плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы с португальской «Брагой».
«Спартак» огласил стартовый состав на матч квалификации ЛЕ с «Брагой»
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

С первых минут на поле стадиона «Мунисипал де Брага» выйдут Александр Максименко, Лукас Айртон, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Резиуан Мирзов, Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе.

В запасе остались Артём Ребров, Николай Рассказов, Илья Кутепов, Джано Ананидзе, Наиль Умяров, Солтмурад Бакаев, Лоренсо Мельгарехо.

Матч состоится 22 августа. Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что французский футболист Адриен Тамез отказался переходить в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить