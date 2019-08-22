«Спартак» огласил стартовый состав на матч квалификации ЛЕ с «Брагой»

Российский футбольный клуб «Спартак» определился со стартовым составом на первый матч плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы с португальской «Брагой».

© Dmitry Golubovich

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С первых минут на поле стадиона «Мунисипал де Брага» выйдут Александр Максименко, Лукас Айртон, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Резиуан Мирзов, Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. В запасе остались Артём Ребров, Николай Рассказов, Илья Кутепов, Джано Ананидзе, Наиль Умяров, Солтмурад Бакаев, Лоренсо Мельгарехо. Матч состоится 22 августа. Начало — в 21:45 мск. Ранее сообщалось, что французский футболист Адриен Тамез отказался переходить в «Спартак».