Кононов заявил, что «Спартак» готов к матчу ЛЕ с «Брагой»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой».
Кононов заявил, что «Спартак» готов к матчу ЛЕ с «Брагой»
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Нас ждёт очень серьёзная и важная игра с сильным соперником, опытным еврокубковым бойцом. Это одна из лучших команд Португалии. У нас было на день меньше на восстановление. Но команда хорошо готова, я считаю», — приводит слова Кононова «Чемпионат».

Матч «Брага» — «Спартак» состоится 22 августа в Португалии. Начало — в 21:45 мск. Ответная игра пройдёт в Москве 29 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой раунд Лиги Европы.

Ранее сообщалось что Хавьер Эрнандес назначен главным арбитром на матч ЛЕ «Брага» — «Спартак».

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