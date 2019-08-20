Испанец Фернандес назначен главным арбитром на матч ЛЕ «Брага» — «Спартак»

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Поединок раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Брагой» и «Спартаком» обслужит испанская бригада арбитров.
Испанец Фернандес назначен главным арбитром на матч ЛЕ «Брага» — «Спартак»
  • © pixabay.com

Как сообщает официальный сайт УЕФА, первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между португальской «Брагой» и московским «Спартаком» обслужит испанская бригада судей во главе с 43-летним Хавьером Эстрадой Эрнандесом. Ассистентами главного арбитра встречи станут Иньиго Прието Лопес Де Серан и Хосе Наранхо. Четвёртый судья — Пабло Гонсалес Фуэртес.

Матч «Брага» — «Спартак» состоится 22 августа на стадионе «Мунисипал де Брага». Начало встречи — 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» направил письмо в КДК РФС с просьбой отменить удаление Уциева.

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