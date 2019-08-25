«Им нужно перезарядить батарейки»: Билялетдинов о первом поражении «Зенита» в сезоне, проблемах в атаке и роли Семака

Все команды Российской премьер-лиги (РПЛ) досконально изучили «Зенит», поэтому команде следует сменить тактику ведения игры. Такое мнение в интервью RT высказал экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов, комментируя первое поражение сине-бело-голубых в сезоне. Специалист назвал возможные причины того, что петербуржцы не могут забить уже в двух матчах подряд, а также не исключил, что сейчас у футболистов «Зенита» период спада, за которым вскоре последует подъём.

«Звёзд «Зенита» изучили досконально»

— «Зенит» проиграл «Уфе» и потерпел первое поражение в сезоне. Можно ли говорить, что у чемпиона страны намечается кризис?

— Думаю, говорить настолько однозначно не стоит. Всё-таки команда не стоит на месте, двигается, не теряет концентрации во вторых таймах. Функционально «Зенит» готов, что демонстрирует своей игрой. Другое дело, что не всегда получается задуманное. Вроде моменты есть, но преобразовать их в голы не удаётся.

— В таком случае как можно объяснить то, что сине-бело-голубые, имея самый дорогой и укомплектованный состав в лиге, не могут забить на протяжении двух матчей подряд?

— А вот тут уже действительно можно начать говорить, что в стане «Зенита» назревает какая-то проблема. Сейчас всё будет зависеть от тренерского штаба. Во-первых, нужно провести работу над ошибками и повысить количество голевых моментов. Во-вторых, довести до ума те скудные намёки на атаку, что есть сейчас. Создавать всегда тяжелее, чем разрушать, в этом плане чемпионам сложнее, чем их соперникам. Команды готовятся к матчам с «Зенитом» как к последнему бою, так что приходится сразу решать две задачи.

— Эксперты и фанаты намекают, что футболисты, которые есть в составе команды из Санкт-Петербурга, априори должны на классе обыгрывать большую часть соперников по РПЛ. Как минимум середняков вроде «Уфы» и «Ахмата».

— Какое наивное предположение. Какой бы ни был класс, подтверждать его надо каждый день. А звёздам «Зенита» сейчас втройне сложнее. Их досконально изучили, поэтому грамотно перекрывают привычные действия. К тому же к Артёму Дзюбе или Сердару Азмуну готовятся как к отдельно взятой команде.

— То есть главная проблема «Зенита» в том, что он стал для других команд РПЛ предсказуемым?

— Понятно, как играть против него. Это естественный процесс. Не исключаю, что во время сентябрьской паузы в чемпионате России тренерский штаб перекроит тактику и откажется от быстрого комбинационного футбола. Но тут нужно спросить и с игроков — они должны сами понимать, что их разгадали. Не ожидая паузы и разговоров с тренером, находясь на поле, перестраиваться и принимать решение. Но главный вывод такой: видно, что команде нужна перезагрузка, ей срочно нужно перезарядить батарейки.

— То есть, помимо тактики, вы видите проблемы и в других компонентах?

— Возможно, есть какие-то отклонения в физическом и моральном состоянии игроков. Мы же люди, а не роботы, так что постоянно находиться на подъёме не под силу никому. Не исключаю, что присутствует некое перенасыщение футболом. К тому же к футболистам во всех матчах болельщики предъявляют повышенные требования. С таким тоже справится далеко не каждый. Бремя лидера — штука очень непростая.

— Но как игроки могли устать за семь матчей? Ведь «Зенит», в отличие от «Спартака» и «Краснодара», ещё не начинал свою еврокубковую кампанию.

— Мне сложно отвечать на этот вопрос, ведь я не знаю всех тонкостей их тренировочного процесса. Устать они могли именно там. Нужно понимать, как готовилась команда и в каком состоянии она подходила к чемпионату. Возможно, игроков подвели в стабильном состоянии, а не на пике. Таким образом, на последние туры выпал период спада и пробуксовки. Если это так, то скоро петербуржцев прорвёт, и они начнут резкий подъём вверх.

«Каждый мечтает скинуть их с вершины»

— Вы сказали, что соперники разгадали «Зенит», поэтому стали успешно блокировать забросы на Дзюбу с флангов. А что скажете об игроках центра поля Александре Ерохине и Далере Кузяеве? Они поменялись по ходу матча с «Уфой».

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— По ним пока тоже проблемный вопрос. Но дело не в соперниках, а в том, что оба ещё не восстановились после травм и далеки от идеальной формы. А ведь от них зависит очень многое в атаке команды, как минимум её разнообразие и креативность. Если делать простые пасы поперёк с небольшим движением вперёд и диагональным забросом по приходящей траектории, то проблемы будут продолжаться. Я изучал вопрос: так атакует 80% команд РПЛ. Это однообразно и предсказуемо.

— Как действовать атаке «Зенита», чтобы быть продуктивнее?

— Возможно, им стоит попробовать проникающие атаки. К примеру, это практикуют сборная Бельгии, «Манчестер Сити» и в своё время проповедовал золотой состав «Барселоны». Я говорю о постоянном использовании подобной модели, а не о единичных случаях. С таким построением игры сложно бороться, к тому же это зрелищно. В то же время это очень сложно, но если получится, то будет просто высший пилотаж!

— Вернёмся к поражению чемпионов страны в Уфе. Могло ли на результате команды сказаться то, что на тренерском мостике отсутствовал дисквалифицированный Сергей Семак?

— Конечно. Игроки привыкли к тембру голоса своего тренера. Многие думают, что за шумом трибун футболисты нас не слышат. Это не так. До тех, кто на ближнем фланге, всегда можно докричаться и дать им подсказку. Но повторюсь, что по ходу игры они слышат привычный голос и реагируют на него на подсознательном уровне. Так что без Семака питерцам явно было дискомфортно. Как минимум снизился тот градус напряжения, который задаёт тренер на бровке.

— Следующий матч «Зенит» проведёт со «Спартаком» на выезде. Какие действия надо предпринять тренерскому штабу, чтобы перестроить команду и добиться в Москве успеха?

— Нужно отдохнуть, отрезвить голову, самое главное — не перенастроить себя с перекосом на злобу. Матч статусный, соперник самый принципиальный, но спортивная агрессия порой затмевает разум. На борьбе и самоотверженности такие игры не выигрывают, можно голову сложить на бутсы, но уехать побеждённым. Так что подойти нужно в спокойном моральном состоянии и функциональной готовности к конкретному сопернику.

— Допускаете, что если и в столь статусной встрече чемпион снова не сможет забить, в СМИ поднимется волна негодования, возможно, даже пойдут разговоры о смене тренера?

— Да, наши горячие головы любят быстро хвататься за подобные факты и начинают строить целые конструкции. Помните, как было в песне Высоцкого? «Жираф большой, ему виднее». Действительно, могут сказать и написать что угодно, а то и специально «вбросить». Важно, чтобы другого мнения придерживалось руководство «Зенита»... А побросать камни у нас всегда очень много желающих.

— Нет опасений, что «Зенит» в этом сезоне может повторить постчемпионский сезон «Спартака»? Тогда красно-белые не смогли справиться с давлением и морально перегорели. Впоследствии это привело к революции в команде и серьёзным кадровым перестановкам.

— Есть такие опасения. Сине-бело-голубые сейчас как герои детской игры «Царь горы». Каждый мечтает скинуть их с вершины. Да и футболистам сложно заходить на второй круг после столь громкого триумфа. Как тренер, знаю, что некоторым футболистам, даже самым опытным, иногда нужно несколько сезонов, чтобы прийти в норму. Так что, если все вышеназванные проблемы останутся и осенью, зимой руководству стоит всерьёз поработать и расширить группу новичков. Думаю, это будет оптимальным решением в данной ситуации.