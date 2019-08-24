Кириченко об отстранении Семака: этот момент слишком раздули

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кириченко выразил мнение, что инцидент с участием главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче с «Ахматом» не стоил столь пристального внимания СМИ.

«Мне кажется, этот момент слишком раздули. Ничего такого там не было. Сергей извинился за своё высказывание, думаю, на этом можно было закрыть историю. Его можно понять, он тренер чемпионов страны и находится под сильным давлением», — признался тренер в интервью RT.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был дисквалифицирован по итогам высказываний в адрес судейской бригады, которая обслуживала матч его команды с «Ахматом» (0:0).

Ранее Кириченко назвал фаворита в матче седьмого тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».