Кириченко назвал фаворита матча «Краснодар» — «Локомотив»

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Бывший наставник футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Кириченко считает, что «Локомотив» является фаворитом в матче седьмого тура РПЛ с «Краснодаром».
Кириченко назвал фаворита матча «Краснодар» — «Локомотив»
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«Да, они фавориты, но важную роль сыграет фактор домашнего поля. Уверен, соберётся полный стадион. Кроме того, красно-зелёные многие матчи начинают пассивно, так что тут немаловажно то, как Юрий Сёмин подведёт свой коллектив к выездному поединку. Если стартуют так же, как с «Динамо», то хозяева получат возможность действовать первым номером», — заявил Кириченко в интервью RT.

Матч седьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Локомотив» состоится 24 августа. Время начала встречи — 19:00 мск.

Ранее Кириченко рассказал, почему «Краснодару» важно одержать победу над «Локомотивом» в седьмом туре РПЛ. 

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