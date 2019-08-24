Кириченко объяснил, почему победа над «Локомотивом» крайне важна для «Краснодара»

Экс-наставник «Ростова» Дмитрий Кириченко выразил мнение, что «Краснодару» по силам обыграть «Локомотив» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Отыграться в противостоянии с греками им практически невозможно. А вот в РПЛ всё весьма неплохо, так что предстоящая встреча выходит на первый план. При удачном стечении обстоятельств они могут выйти на первое место, так что победа над «Локомотивом» станет хорошей отмазкой после провала в Лиге чемпионов», — рассказал Кириченко в интервью RT.

Также бывший наставник «Ростова» назвал грядущий поединок важнейшим для «Краснодара» с точки зрения поднятия морального духа и перспектив на итоги сезона.

Ранее стало известно, что гендиректор «Краснодара» Хашиг обратился к болельщикам команды.