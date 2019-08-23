Гендиректор «Краснодара» обратился к болельщикам команды

Генеральный директор российского футбольного клуба «Краснодар» Владимир Хашиг обратился к болельщикам в связи со сложной кадровой ситуацией в команде.

«Мы потрясены травмой Реми Кабеллы, полученной им в матче «Олимпиакос» — «Краснодар». Как показало медицинское обследование, наш полузащитник выбыл по меньшей мере на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе», — приводит слова Хашига пресс-служба клуба.

Он отметил, что, возможно, некоторым молодым футболистам ещё рано играть на столь высоком уровне, но у клуба в нынешней ситуации нет иного выбора.

«У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового фэир-плей. Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Сейчас мы просим вас запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период», — добавил гендиректор «Краснодара».

Из-за серьёзных травм из обоймы «Краснодара», помимо Кабеллы, получившего разрыв крестообразных связок колена, по аналогичной причине выбыл Виктор Классон, а Юрий Газинский повредил плечо.

Ранее сообщалось, что Кабелла высказался о своей травме.