Кабелла о своей травме: это второй самый трудный момент в карьере

Французский полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Реми Кабелла прокомментировал травму, полученную им в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».

«Это больно… Сейчас знаю, что некоторое время не смогу делать то, что люблю больше всего на свете. Это второй самый трудный момент в карьере, но в жизни есть более серьёзные вещи, чем травма», — написал Кабелла в своём Instagram.

Он также поблагодарил всех небезразличных за поддержку и пожелал «Краснодару» успешных выступлений.

«Верю в вас! Я вернусь сильнее и завершу концовку чемпионата. Никогда не сдавайтесь», — добавил 29-летний француз.

Кабелла перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена» в июле. С тех пор он принял участие в пяти матчах и записал в свой актив одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.