СМИ: Новичок «Краснодара» Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена

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Французский полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Реми Кабелла получил тяжёлую травму в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».
СМИ: Новичок «Краснодара» Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена
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Как сообщает «Чемпионат», в ближайшие дни 29-летний хавбек перенесёт операцию.

Отмечается, что, учитывая характер травмы, он не сможет вернуться на поле в 2019 году.

Кабелла перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена» в июле. С тех пор он принял участие в пяти матчах и записал в свой актив одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» повторил антирекорд клуба, проиграв матч Еврокубка с разницей в четыре мяча.

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