СМИ: Новичок «Краснодара» Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена
- @FCKrasnodar
Как сообщает «Чемпионат», в ближайшие дни 29-летний хавбек перенесёт операцию.
Отмечается, что, учитывая характер травмы, он не сможет вернуться на поле в 2019 году.
Кабелла перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена» в июле. С тех пор он принял участие в пяти матчах и записал в свой актив одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» повторил антирекорд клуба, проиграв матч Еврокубка с разницей в четыре мяча.