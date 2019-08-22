СМИ: Новичок «Краснодара» Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена

Французский полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Реми Кабелла получил тяжёлую травму в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом».

Как сообщает «Чемпионат», в ближайшие дни 29-летний хавбек перенесёт операцию.

Отмечается, что, учитывая характер травмы, он не сможет вернуться на поле в 2019 году.

Кабелла перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена» в июле. С тех пор он принял участие в пяти матчах и записал в свой актив одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» повторил антирекорд клуба, проиграв матч Еврокубка с разницей в четыре мяча.