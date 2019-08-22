«Краснодар» повторил антирекорд клуба, проиграв матч еврокубка с разницей в четыре мяча

Поражение от греческого «Олимпиакоса» со счётом 0:4 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов стало для российского «Краснодара» одним из крупнейших за всю историю выступления «быков» в международных турнирах.

Ранее коллектив из Краснодара лишь однажды проигрывал поединок еврокубка с разницей в четыре мяча — в сезоне-2014/15 «быки» уступили немецкому «Вольфсбургу» со счётом 1:5 в групповом раунде Лиги Европы.

В общей сложности «Краснодар», дебютировавший в еврокубках в 2014 году, провёл на международной арене 55 матчей, в которых одержал 26 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений. Лишь четыре из них были крупными — с разницей в три и более мячей.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в квалификации ЛЧ.