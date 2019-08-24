Круговой заявил, что не боится конкуренции в «Зените»

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Новичок санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой намерен побороться за место в стартовом составе команды.
Круговой заявил, что не боится конкуренции в «Зените»
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«Я не боюсь конкуренции. Когда я приехал в «Уфу», то завоевал место за два-три месяца у Бояна Йокича — капитана сборной Словении, который выступал в Испании. Так что уже ничего не боюсь. Всё возможно в этой жизни», — цитирует Кругового Sport24.

Также 21-летний футболист добавил, что идеалом левого защитника в современном футболе считает игрока «Реала» Марсело и Доменико Кришито, ранее выступавшего за «Зенит», а теперь защищающего цвета «Дженоа».

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