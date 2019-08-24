Роналду оценил перспективы Фелиша в чемпионате Испании

Бывший нападающий мадридского «Реала» португалец Криштиану Роналду считает, что его 19-летний соотечественник Жоау Фелиш может повторить его достижения в испанской Примере.

«Верю, что Фелиш может повторить мои достижения в Испании. Он отличный игрок, с огромным потенциалом, который может прогрессировать. То же могу сказать и о Бернарду Силве, хотя он намного более зрелый в этом отношении», — сказал футболист в интервью телеканалу TVI.

Летом Жоау Фелиш перешёл из «Бенфики» в «Атлетико» за €126 млн, став самым дорогим португальским футболистом в истории.

Ранее Роналду рассказал, при каком условии уйдёт из сборной Португалии.