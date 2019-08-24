Роналду оценил перспективы Фелиша в чемпионате Испании
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«Верю, что Фелиш может повторить мои достижения в Испании. Он отличный игрок, с огромным потенциалом, который может прогрессировать. То же могу сказать и о Бернарду Силве, хотя он намного более зрелый в этом отношении», — сказал футболист в интервью телеканалу TVI.
Летом Жоау Фелиш перешёл из «Бенфики» в «Атлетико» за €126 млн, став самым дорогим португальским футболистом в истории.
Ранее Роналду рассказал, при каком условии уйдёт из сборной Португалии.