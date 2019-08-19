Правосудие для всех: почему РФС должен наказать Матюнина, Семака и Дзюбу

Матч шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» стал одним из самых скандальных в сезоне-2019/20. Арбитр встречи Алексей Матюнин допустил несколько грубых ошибок, а главный тренер хозяев Сергей Семак и нападающий Артём Дзюба позволили себе грубые высказывания в адрес судей. RT рассказывает, почему РФС нельзя оставлять эти инциденты без внимания.

Старт нового сезона Российской премьер-лиги запомнился не только интересным футболом и целым рядом интриг, но и чередой судейских скандалов. Ни один из первых пяти туров первенства не заканчивался без горячего обсуждения ошибок арбитров, а масла в огонь подлила ситуация с постепенным внедрением системы VAR. Из-за отсутствия возможности использования видеоповторов на всех матчах лиги это лишь усложнило ситуацию и стало причиной недовольства как игроков, так и тренеров.

Шестой тур РПЛ также не стал исключением. На этот раз в центре внимания оказалась встреча между «Зенитом» и «Ахматом», прошедшая в Санкт-Петербурге. По ходу противостояния главный арбитр Алексей Матюнин и его помощники Дмитрий Сафьян и Николай Богач приняли ряд спорных решений, которые заслуживают тщательного рассмотрения вышестоящими инстанциями.

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Причём у болельщиков и экспертов нет общего мнения касательно того, в чью пользу якобы было принято большинство решений. По мнению одних, Матюнин свистел в пользу «Зенита». Другие, наоборот, уверены, что арбитр всячески помогал «Ахмату» и закрывал глаза на ряд нарушений со стороны грозненцев.

Безусловно, самым обсуждаемым моментом встречи стало удаление Ризвана Уциева. На седьмой минуте «Зенит» организовал опасную контратаку, а Александр Ерохин имел отличный шанс выйти один на один с голкипером противника Виталием Гудиевым. Однако в считаных метрах от штрафной футболист хозяев рухнул на газон после минимального контакта с капитаном «Ахмата». Матюнин определил действия грозненца как фол последней надежды и предъявил ему прямую красную карточку.

Эпизод получился более чем неоднозначным. Многократные повторы свидетельствуют о том, что Уциев коленом подтолкнул убегавшего Ерохина в бутсу, после чего тот споткнулся о свою же ногу и упал. Разглядеть это в динамике арбитр не был способен при всём желании, так как находился минимум в 20 метрах от эпизода. Но даже если принимать во внимание то, что Матюнин увидел, его решение всё равно представляется неоднозначным. С одной стороны, Александр действительно мог выйти на рандеву с вратарём, в свете чего вердикт можно считать оправданным. Но с другой — хавбека вовсю догоняли соперники, а его падение выглядело довольно картинно.

Хотя решение судьи и привело к тому, что «Зенит» практически весь матч провёл в большинстве, многие болельщики петербуржцев позднее винили Матюнина за этот эпизод. По их мнению, неоднозначная красная карточка привела к тому, что «Ахмат» забаррикадировался на своей половине поля, а взламывать такую оборону значительно сложнее. В итоге сине-бело-голубые так и не смогли открыть счёт, однако также не без помощи арбитров.

За 90 минут встречи бригада Матюнина вынесла несколько решений, в той или иной степени лишивших «Зенит» возможности распечатать ворота Гудиева. При этом не стоит учитывать эпизод с незасчитанным голом Сердара Азмуна после фола Уциева. Игроки «Ахмата» услышали свисток, остановились, и действия иранца оказались напрасными.

Но даже не считая этого момента, спорных свистков в матче хватало. Один из таких эпизодов произошёл на 51-й минуте, когда один из боковых ассистентов ошибочно зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот в исполнении Эмилиано Ригони. Ярослав Ракицкий выполнил длинный заброс со своей половины поля, а аргентинец здорово переиграл Гудиева. Однако Матюнин указал, что хавбек находился в положении вне игры, и назначил штрафной удар.

Спустя девять минут помощники арбитра вновь допустили неточность в определении офсайда, помешав Юрию Жиркову исполнить прострел в штрафную. Несомненно, нельзя сказать, что Азмун реализовал бы момент, но сбрасывать это со счетов также нельзя.

На 61-й минуте Матюнин лишил хозяев гораздо более верного шанса выйти вперёд. Он не заметил касание мяча рукой в штрафной площади «Ахмата» со стороны Антона Швеца, которое вполне могло стоить ему жёлтой карточки, а его коллективу — пенальти. Судья и один из его ассистентов не увидели нарушения правил и не остановили игру, несмотря на обращения Ракицкого.

Этот эпизод стал одним из самых сложных для трактовки в матче, особенно в условиях отсутствия системы VAR. Швец явно старался держать руки за спиной, но в момент финта Ракицкого немного ослабил бдительность и коснулся одной из них мяча.

Помимо прочего, по мнению экспертов, Матюнин не показал целый ряд жёлтых карточек как гостям, так и хозяевам матча. Таким образом, встреча «Зенит» — «Ахмат» стала одной из самых обсуждаемых в туре (по крайней мере, до матча «Спартак» — ЦСКА). Но резонанс был бы значительно меньше, если бы не события, которые произошли уже после финального свистка.

С разницей в несколько десятков минут свою несдержанность продемонстрировали сначала тренер «Зенита» Сергей Семак, а затем и звёздный форвард клуба Артём Дзюба. Оба крайне неуважительно высказались о работе судейской бригады, а слова наставника и вовсе попали в трансляцию, став достоянием широкой общественности.

По окончании матча сразу несколько футболистов «Зенита» решили высказать Матюнину своё недовольство тем, что он не компенсировал время, которое тянули футболисты «Ахмата». Причём хозяева делали это в довольно эмоциональной форме. В целом намерения Семака были благими. Главный тренер пытался увести своих подопечных от судьи и не дать развиться ещё одному конфликту, но в процессе сам оскорбил официальных лиц встречи.

«Не надо с этими козлами разговаривать», — сказал Семак, после чего, перейдя на крик, сам поинтересовался у людей в сером, почему они не позволили командам доиграть положенное.

Уже в микст-зоне волю эмоциям дал Дзюба. Форвард «Зенита» раскритиковал работу Матюнина, который, по его мнению, упустил нити игры после удаления Уциева.

«Считаю, что сегодня главная звезда — это судья. Просто безобразие. Удалил ты игрока по делу — чего ты боишься, чего испугался?» — заявил Дзюба.

Нападающий выразил мнение, что Матюнин был обязан наказать футболистов «Ахмата» за затягивание времени, а также упомянул эпизод с незасчитанным голом Ригони. При этом Дзюба признался, что не понимает, по какому принципу определяются встречи, на которых будет работать система VAR, и жёстко высказался в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Эмоции тренера и лидера «Зенита», в принципе, можно понять, но надо констатировать, что в этой ситуации оба повели себя некорректно. Они позволили себе резкие высказывания в адрес арбитра и должны понести за это соразмерное наказание — даже несмотря на тот факт, что Семак позднее извинился перед судьями за своё поведение. Таким образом, уже в ближайшие дни контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязан принять соответствующее решение, чтобы в дальнейшем игроки и тренеры РПЛ вели себя более уважительно.

Особенно интересно будет посмотреть на вердикт КДК в свете последних решений. Так, за оскорбления арбитра через громкоговоритель «Ахмат» был оштрафован на 150 тыс. рублей, а Роман Шаронов за то, что представлялся главным тренером «Рубина», — на 200 тыс. рублей. Кроме того, сам Егоров весьма спокойно воспринял заявление Дзюбы и резкость Семака, из-за чего возникают вопросы, насколько серьёзные санкции их ждут.

Что касается Матюнина, подобное судейство не должно оставаться незамеченным. Арбитр допустил целый ряд грубых ошибок и вынес несколько спорных решений, что должно караться санкциями. В свете давления, которое в последнее время оказывается на Егорова, он должен полностью разобраться в ситуации и максимально непредвзято оценить её. Если судья действительно заслуживает отлучения от работы в РПЛ, то он должен составить компанию Владимиру Москалёву, отстранённому по итогам матча первого тура «Спартак» — «Сочи».

Работа Матюнина также в очередной раз подняла разговоры о возможных перестановках в руководстве судейского комитета. На протяжении последних недель в СМИ ходят слухи о возможной отставке Егорова, а в свете серии скандалов такое развитие событий не кажется чем-то невероятным. Пока главе судейского корпуса надо постараться нормализовать ситуацию и провести разъяснительную работу с вверенными ему арбитрами.