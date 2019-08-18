Гол Филиппа на третьей минуте, мячи Миранчуков и дебют Джорджевича: «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо»

«Локомотив» в матче шестого тура РПЛ одержал волевую победу над «Динамо». Железнодорожники пропустили на третьей минуте от дебютанта бело-голубых Максимилиана Филиппа, но сумели отыграться ещё в первом тайме благодаря пенальти. В концовке победу подопечным Юрия Сёмина принёс Антон Миранчук. Также первую встречу в составе красно-зелёных провёл Лука Джорджевич.

Новички «Динамо» в старте и Джорджевич на скамейке

Шестой тур РПЛ подарил болельщикам сразу два московских дерби. На первом плане оказалось противостояние «Спартака» и ЦСКА, но встреча «Динамо» с «Локомотивом» интриговала не меньше.

Во-первых, бело-голубым победа была необходима как никогда. Они начали сезон далеко не лучшим образом и набрали лишь пять очков в пяти встречах. Неудивительно, что такие результаты привели к возникновению слухов о возможной отставке тренерского штаба Дмитрия Хохлова, учитывая, что клуб неплохо укрепился летом и ставил задачу бороться за попадание в еврокубки.

«Локомотив» стартовал куда увереннее, а в последнем матче и вовсе разгромил «Урал», отправив в ворота соперника четыре мяча. Добавляла шансов подопечным Юрия Сёмина и неудачная для «Динамо» статистика в дерби: бело-голубые не обыгрывали «Локомотив» шесть лет — с 2013-го. Однако возвращение на домашний стадион дарило коллективу Хохлова надежду, ведь в последнем матче ещё на старом «Динамо» в 2008 году хозяева одержали победу — 4:2, а сам Хохлов забил один из мячей.

Впрочем, из участников той встречи в составах команд не осталось никого. Зато в преддверии очередного матча оба клуба усилились. «Динамо» на прошлой неделе подписало сразу двоих новичков — Максимилиана Филиппа и Романа Нойштедтера. В результате оба оказались в старте. Натурализованный футболист сборной России в опорной зоне заменил дисквалифицированного Артура Юсупова, а немец расположился под нападающим вместо Кирилла Панченко. На левом же фланге вышел ещё один новичок — Клинтон Н’Жье. В воротах же травмированного Антона Шунина заменил Игорь Лещук.

«Локомотив» же мог презентовать публике приобретённого у «Зенита» Луку Джорджевича, но черногорец ожидаемо остался на скамейке запасных, а на острие Сёмин выпустил начавшего забивать Фёдора Смолова. В остальном тренерский штаб обошёлся без сюрпризов.

Удачный дебют Филиппа и инертный «Локомотив»

Многие ждали, что активнее матч на правах фаворита начнут гости, но на деле игроки «Динамо» с первых минут неожиданно буквально подавили соперника. Не успел стартовать поединок, как Клинтон Н’Жье на левой кромке штрафной вынудил нарушить на себе правила Дмитрия Баринова. Исполнять стандарт взялся Филипп. Большинство болельщиков предполагали, что последует подача, но немец неожиданно пробил в ближний угол, а Маринато Гилерме оказался к этому не готов, и мяч с рикошетом от русского бразильца залетел в сетку.

И это был не последний опасный эпизод с участием Максимилиана. Несмотря на то, что ни о какой сыгранности с партнёрами речи пока не идёт, нападающий пару раз разрезал оборону соперника отличными передачами, а также демонстрировал незаурядную технику.

Так, в одном из эпизодов Филипп едва не вывел один на один Н’Жье. Клинтон также был очень активен и не левом фланге буквально замучил опекавшего его Владислава Игнатьева. Хорош был и Рамиль Шейдаев, который выполнил большой объём черновой работы и собрал немало подборов.

А вот «Локомотив» в первом тайме не показал ничего. Линия атаки команды фактически бездействовала, а Лещук откровенно скучал в воротах. Но железнодорожникам помогла отыграться неаккуратная игра Владимира Рыкова. Капитан хозяев в подкате срубил Гжегожа Крыховяка, а судья указал на «точку».

Алексею Миранчуку пришлось бить дважды, так как первую попытку рефери отменил, и в обоих случаях футболист был точен — 1:1. К слову именно на стадионе «Динамо» полузащитник совсем недавно дважды огорчил «Зенит» в матче за Суперкубок.

Но в целом бело-голубые в первом тайме смотрелись интереснее и имели моменты для того, чтобы выйти вперёд. Например, Н’Жье после очередной передачи Филиппа пробил прямо в руки Гилерме. А затем сам вратарь едва не организовал крайне курьёзный гол, выбив мяч прямо в Бенедикта Хёведеса. К счастью для гостей, мяч прошёл мимо.

Характер железнодорожников и сейвы Лещука

А вот во втором тайме рисунок игры поменялся, и уже «Локомотив» перехватил инициативу. Видимо, команде помог разговор с Сёминым в перерыве. К тому же начали уставить лидеры «Динамо». В результате бело-голубые перешли на игру вторым номером.

При этом соперники действовали без центра поля и быстро убегали в обоюдоострые атаки. Но больше моментов всё же создали железнодорожники. Однако выйти вперёд им до поры мешал Лещук, который в целом провёл качественную игру.

В самом начале второго тайма Игорь вытащил мяч из угла после великолепного удара Антона Миранчука со штрафного. Пару раз Лещук также справлялся с достаточно неприятными выстрелами из-за пределов штрафной.

Понимая, что игра ускользает, Хохлов выполнил сразу две замены подряд и выпустил на поле Мигела Кардозу и Ивана Ордеца. Правда, последний вступил в игру только из-за травмы Тони Шуньича. Таким образом, украинский футболист дебютировал в составе железнодорожников.

После этого игра немного выровнялась, и казалось, что матч всё же завершится вничью, тем более соперники серьёзно устали. Но Сёмина мирный исход явно не устраивал и в концовке он решил освежить линию атаки. Вместо Смолова на поле, наконец, вышел дебютант Джорджевич.

В результате рокировка помогла железнодорожникам дожать соперника, хотя сам черногорец участие в голевом эпизоде принял лишь опосредованное. Однако у команды прошла отличная быстрая атака, и Рифат Жемалетдинов вывел на удар Антона Миранчука, который свой шанс не упустил и забил уже пятый мяч в ворота «Динамо».

Тут же гости могли поставить точку в дерби, но Лещук в последний момент прервал хитрый прострел Алексея Миранчука на Жемалетдинова. В ответной атаке Н’Жье на дриблинге ворвался в штрафную, но в очередной раз затянул с ударом и позволил защитнику себя обезвредить.

Отыграться «Динамо» так и не удалось, и бело-голубые потерпели третье поражение в сезоне. «Локо» же одержал победу на характере в матче, который складывался для подопечных Сёмина очень непросто. И вновь успех красно-зелёным принесли братья Миранчуки.