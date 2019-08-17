Дзюба назвал позором судейство матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»

После матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Ахматом», который завершился безголевой ничьей, нападающий коллектива из Санкт-Петербурга Артём Дзюба раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

«Матюнин — герой матча. Что это вообще было? Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. Все фолы трактуют по-разному: здесь жёлтую, тут не жёлтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения», — цитирует форварда «Зенита» «Чемпионат».

По словам Дзюбы, футболисты «Зенита» сами виноваты в том, что не сумели поразить ворота «Ахмата», проведя более 80 минут встречи в численном большинстве.

«Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже жёлтую не показал. Такое судейство — это позор», — добавил Дзюба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.