Дзюба назвал позором судейство матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»
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- РИА Новости
«Матюнин — герой матча. Что это вообще было? Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. Все фолы трактуют по-разному: здесь жёлтую, тут не жёлтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения», — цитирует форварда «Зенита» «Чемпионат».
По словам Дзюбы, футболисты «Зенита» сами виноваты в том, что не сумели поразить ворота «Ахмата», проведя более 80 минут встречи в численном большинстве.
«Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже жёлтую не показал. Такое судейство — это позор», — добавил Дзюба.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.