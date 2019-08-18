Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принёс извинения судейской бригаде Алексея Матюнина за своё высказывание после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Футбол — это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что моё излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир», — написал Семак в своём Instagram.

Он подчеркнул, что никого не хотел обидеть своим высказыванием.

После матча нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба назвал позором судейство бригады Матюнина. Семак же в разговоре со своим помощником Вильямом де Оливейрой назвал арбитров «козлами». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на судейство матча «Зенит» — «Ахмат».

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