Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»
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- РИА Новости
«Футбол — это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что моё излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир», — написал Семак в своём Instagram.
Он подчеркнул, что никого не хотел обидеть своим высказыванием.
После матча нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба назвал позором судейство бригады Матюнина. Семак же в разговоре со своим помощником Вильямом де Оливейрой назвал арбитров «козлами». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на судейство матча «Зенит» — «Ахмат».