Фигуристка Туктамышева отреагировала на судейство матча «Зенит» — «Ахмат»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала работу арбитра матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом».

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» — «Ахмат» ещё никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо» (СПб) и «Амкара», — написала Туктамышева в своём Twitter.

«Тосно», «Амкар» прекратили существование летом 2018 года.

После матча Артём Дзюба назвал позором судейство бригады Матюнина. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее глава комитета по этике РФС выразил мнение, что за слова Дзюбы положена дисквалификация.