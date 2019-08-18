Фигуристка Туктамышева отреагировала на судейство матча «Зенит» — «Ахмат»
- РИА Новости
«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» — «Ахмат» ещё никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо» (СПб) и «Амкара», — написала Туктамышева в своём Twitter.
«Тосно», «Амкар» прекратили существование летом 2018 года.
После матча Артём Дзюба назвал позором судейство бригады Матюнина. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Ранее глава комитета по этике РФС выразил мнение, что за слова Дзюбы положена дисквалификация.