Глава комитета по этике РФС: за слова Дзюбы положена дисквалификация
- РИА Новости
«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация», — цитирует главу комитета по этике «Чемпионат».
По его словам, РФС будет рассматривать этот эпизод, но пока в организацию не поступало обращения по поводу инцидента. Он подчеркнул, что игрока могут дисквалифицировать на два-четыре матча.
«Народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», — сказал Андреев.
После матча Дзюба назвал позором судейство бригады Матюнина. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Ранее хавбек «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова Дзюбы о «позорном» судействе.