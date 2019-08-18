Глава комитета по этике РФС: за слова Дзюбы положена дисквалификация

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев прокомментировал слова нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который раскритиковал работу арбитра Алексея Матюнина после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация», — цитирует главу комитета по этике «Чемпионат».

По его словам, РФС будет рассматривать этот эпизод, но пока в организацию не поступало обращения по поводу инцидента. Он подчеркнул, что игрока могут дисквалифицировать на два-четыре матча.

«Народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», — сказал Андреев.

После матча Дзюба назвал позором судейство бригады Матюнина. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее хавбек «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова Дзюбы о «позорном» судействе.