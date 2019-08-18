Глава комитета по этике РФС: за слова Дзюбы положена дисквалификация

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Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев прокомментировал слова нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который раскритиковал работу арбитра Алексея Матюнина после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Глава комитета по этике РФС: за слова Дзюбы положена дисквалификация
  • РИА Новости

«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация», — цитирует главу комитета по этике «Чемпионат».

По его словам, РФС будет рассматривать этот эпизод, но пока в организацию не поступало обращения по поводу инцидента. Он подчеркнул, что игрока могут дисквалифицировать на два-четыре матча.

«Народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», — сказал Андреев.

После матча Дзюба назвал позором судейство бригады Матюнина. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее хавбек «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на слова Дзюбы о «позорном» судействе.

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