«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов » в матче РПЛ

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Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов » в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов » в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая на «Самара Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «Крыльев Советов» на 42-й минуте забил Александр Соболев, отличившийся в шестой раз в семи матчах сезона.

«Спартак» ответил дебютными голами Джордана Ларссона и Гуса Тиля за команду на 54-й и 92-й минутах соответственно.

В следующем туре «Спартак» на своём поле примет петербургский «Зенит», а «Крылья Советов» в Самаре сыграют с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче РПЛ.

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