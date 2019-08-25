Карпин пошутил на тему низкой реализации у «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в шутливой форме ответил на вопрос о низкой реализации у команды.

«Проблема в реализации. Поправляема ли она? Да, конечно, будем работать. Попробуем наносить 50 ударов вместо 30, может, что-то забьём», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

По итогам семи туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 14 очков и делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром», «Локомотивом», «Зенитом» и «Спартаком».

Ранее Карпин заявил, что игроки «Ростова» выполнили все указания на матч с «Рубином», кроме попадания в створ ворот.