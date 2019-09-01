Отсутствие моментов, неудачные замены и невероятный гол Жиркова: как «Спартак» проиграл «Зениту»

«Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита». Красно-белые владели преимуществом большую часть игры и нанесли по воротам соперника 13 ударов, но в створ попали лишь четыре раза. Питерцам же удалось забить благодаря фантастическому удару Юрия Жиркова. Спастись во втором тайме хозяева не смогли, не сработали и замены от Олега Кононова.

13 ударов «Спартака» и аккуратная игра «Зенита»

Начало сезона получилось для «Спартака» крайне неоднозначным. С одной стороны, красно-белые, несмотря на настоящую революцию в составе, с ходу включились в борьбу за чемпионство, одержав три победы подряд, с другой — подопечные Олега Кононова не справились с «Брагой» и вылетели из Лиги Европы. А спустя всего пару дней после обидного поражения команде предстояло дома принять принципиального соперника в лице «Зенита», который также входил в лидирующую группу команд РПЛ.

При этом питерцы в последних двух матчах набрали всего одно очко и позволили соперникам себя догнать. В седьмом туре действующий чемпион и вовсе проиграл «Уфе», что вызвало у болельщиков недоумение и дало повод для разговора о функциональной яме, в которую якобы угодил коллектив Семака.

В дерби молодой тренер решил не лезть на рожон и сыграть строго от обороны. Однако специалиста можно было понять, ведь гостям действительно не было никакого смысла рисковать на «Открытие Арене», тем более что «Спартак» сам был намерен действовать первым номером.

В результате красно-белые действительно владели преимуществом. Хозяева провели с мячом 59% времени. Однако это по большому счёту не принесло команде никакой пользы и оказалось абсолютно «стерильным».

Во-первых, «Зенит» очень плотно и надёжно сыграл в обороне. Гости при атаках соперника выстраивались мощным блоком из четырёх защитников и четырёх полузащитников. Впереди, по сути, оставались лишь Сердар Азмун с Артёмом Дзюбой, которые пытались прессинговать защитников красно-белых в начальной фазе атак и всегда были готовы убежать в контрвыпад.

Таким образом, в чужую штрафную спартаковцы, несмотря на всё имевшееся преимущество, практически не проникали и с относительно близкой дистанции били всего несколько раз. Во втором тайме вообще можно вспомнить лишь выстрел Лоренсо Мельгарехо, но судья на линии в том эпизоде зафиксировал офсайд.

Поскольку в чужую штрафную заходить не удавалось, у футболистов «Спартака» не оставалось иного выбора, кроме как бить с дальней дистанции, и эти выстрелы практически всегда были обречены на неудачу. Простая статистика: подопечные Кононова за матч нанесли по воротам Андрея Лунёва 13 ударов, но в створ попали лишь четырежды. Неслучайно голкипер «Зенита», невзирая на всё давление красно-белых, в игру практически не вступал. К тому же совсем не пошли у хозяев стандартные положения, которых было немало.

Фарт «Зенита» и невезение Кононова

Однако в целом игру вполне можно назвать ничейной. «Спартак» контролировал мяч, но моменты практически не создавал, а «Зенит», кажется, был согласен на одно очко.

Но действующему чемпиону в самом конце первого тайма улыбнулась удача. Неудивительно, что свой момент гости создали после розыгрыша стандартного положения. Подача с корнера, который оказался едва ли не первым для «Зенита», завершилась невероятным выстрелом опытнейшего Юрия Жиркова в дальнюю девятку. Отрадно, что бронзовый призёр Европы и в 36 лет продолжает играть красиво и по-настоящему помогает сильнейшей команде страны.

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Заметим, что незадолго до этого «Спартак» также забил после розыгрыша штрафного, но гол Зелимхана Бакаева был отменён после просмотра VAR, красно-белые решение арбитра не оспаривали.

Во втором тайме, поведя в счёте, «Зенит» окончательно опустился в оборону, сделав ставку на контратаки. Такое решение полностью оправдало себя, ведь после перерыва скорее питерцы могли забить второй мяч, чем «Спартак» сравнять счёт.

Абсолютно не сыграли и замены Кононова. Эсекьель Понсе вышел на поле за 25 минут до финального свистка, но попросту растворился на поле и оказался практически бесполезным для команды. У аргентинца толком даже не получалось цепляться за мяч. Да и Зелимхан Бакаев, перейдя на правый фланг, стал куда менее активен. Заменивший его Лоренсо Мельгарехо запомнился лишь попаданием в офсайд во время перспективной атаки. Оценивать же игру Наиля Умярова очень сложно, поскольку он провёл на поле слишком мало времени. В концовке красно-белые перешли на навал и принялись бомбардировать чужую штрафную навесами.

В результате отыграться «Спартаку» так и не удалось. Резюмируя, команды выдали не самый зрелищный матч, результат которого решил один точный удар. Сине-бело-голубые проявили чемпионский характер и вырвали три очка, несмотря на все проблемы и потери. Символично, что эта победа стала для них первой в истории на «Открытие Арене».

А болельщикам красно-белых не стоит посыпать голову пеплом, ведь процесс строительства новой команды продолжается. Август действительно получился для «Спартака» невероятно загруженным. По ходу одной из недель футболистам клуба пришлось провести сразу три матча, и Кононов регулярно сетовал на тяжёлый график. Но после вылета из Лиги Европы красно-белым будет куда проще, к тому же коллективу поможет прийти в себя пауза на матчи сборных.