«Психологически обе команды подходят к матчу в разобранном состоянии»: Мостовой и Радимов — об игре «Спартак» ― «Зенит»

Исход мачта между «Спартаком» и «Зенитом» невозможно спрогнозировать. Об этом в интервью RT заявили Александр Мостовой и Владислав Радимов. По мнению экс-полузащитника красно-белых, подопечные Олега Кононова вряд ли успели прийти в себя после вылета из Лиги Европы и устранить проблемы в опорной зоне. В свою очередь, бывший капитан петербуржцев заявил, что менее плотный график не даст сине-бело-голубым преимущества, а также призвал Артёма Дзюбу не реагировать на провокации.

О фаворите встречи

«Спартак» и «Зенит» подходят к матчу в разном физическом и эмоциональном состоянии. Красно-белые потерпели поражение от португальской «Браги» и завершили выступление в Лиге Европы. При этом команда Олега Кононова в последние четыре недели работала в плотном графике. «Зенит» же, напротив, выходил на поле лишь один раз в неделю, избегая длительных перелётов. Да, это не избавило команду от потерь очков в матчах с «Ахматом» и «Уфой», однако негативный фон скорее будет мотивировать команду в Москве.

По мнению экс-полузащитника «Спартака» Александра Мостового, в таких предматчевых условиях у питерцев больше шансов взять верх.

«Зенит» выглядит предпочтительнее хозяев поля по одной причине ― «Спартак» до сих пор переживает, что остался без еврокубков. Понятное дело, с одной стороны, это подстегнёт команду на новые свершения, но состояние каждого из футболистов всё равно очень «расшатанное», ― заявил эксперт.

Специалист также пояснил, что функциональное состояние игроков «Спартака» уже не зависит от тренерского штаба и консультантов по физподготовке.

«Часто так бывает, знаю по себе, что перед матчем чувствуешь себя идеально, а выходишь на поле — и ноги просто не бегут. Порой выходит иначе — за несколько часов до игры лежишь в номере и не можешь найти сил даже на то, чтобы просто встать с кровати, а потом что-то внутри начинает работать иначе, и ты бежишь к воротам. Всё зависит от самих игроков. Им надо настроить себя на бой», ― отметил добавил Мостовой.

Полярное мнение высказал Владислав Радимов. Он заявил, что сине-бело-голубые не имеют предматчевого превосходства над соперником, и отказался давать прогнозы на итоги встречи.

«Фаворита в матче этом нет, как говорят в футбольном мире ― это игра на три результата. Отличное определение для предстоящего поединка. Произойти может всё что угодно», ― заявил Радимов.

Бывший капитан «Зенита» также отметил, что питерская команда переживает ошибки, допущенные раннее во внутреннем первенстве, так же болезненно, как «Спартак» — свою осечку в Европе.

«Психологически обе команды подходят к матчу в разобранном состоянии. Для «Зенита» поражение в Уфе — это настолько же ощутимый и сильный удар, как для «Спартака» — вылет из Лиги Европы. Сине-бело-голубые всё-таки действующие чемпионы страны и ставят перед собой более высокие задачи, им непозволительно проигрывать. Это удар по самолюбию», ― считает специалист.

Помимо этого, Радимов отказался признавать и факт физического превосходства гостей над хозяевами. Бывший футболист рассказал, почему недельный отдых сине-бело-голубых не делает их фаворитами.

«Усталость «Спартака»? Значит, им надо было лучше готовиться зимой, вся Европа бегает и играет в таком режиме. Как тренер могу сказать, что для многих футболистов, наоборот, лучше играть по три матча в неделю. Так что не совсем понимаю, откуда эти разговоры про усталость. У нас начало чемпионата, надо просто правильно готовиться и восстанавливаться. Тут все в равных условиях, а они вообще на полном ходу», ― пояснил Радимов.

О проблемных зонах «Спартака»

По мнению Мостового, манера игры «Спартака» не будет сильно отличаться от той, что красно-белые продемонстрировали в ответном матче с «Брагой». Специалист признал, что коллектив Олега Кононова испытывает проблемы в центральной зоне, однако отметил, что решить их быстро невозможно.

«Не так много вариантов для того, чтобы что-то поменять. Играют те, на кого тренер действительно может рассчитывать. Тут дело в другом. Во-первых, людей надо правильно расставить и дать верную установку на матч. Во-вторых, совсем не факт, что им по силам выполнить эту задачу. Общий уровень футболистов «Спартака» сейчас не так высок, как хотелось бы болельщикам», ― заявил Мостовой.

При этом эксперт уверен, что появление на поле Гуса Тиля и Джордана Ларссона не гарантирует красно-белым обилия голевых моментов во встрече с опытным соперником.

«Рано говорить, что «Спартак» — это команда Тиля, и выставлять ему оценку «отлично»! Сейчас будет отличная проверка на то, что он на самом деле из себя представляет. Для Джордана Ларссона и Андре Шюррле тоже, к слову. Хотя и «Зенит» сейчас не так страшен, после двух осечек команду зашатало», ― отметил эксперт.

Анализируя игру футболистов опорной зоны московского коллектива, Мостовой сделал отдельный акцент на действиях Романа Зобнина. По его мнению, для положительной статистики хавбеку не хватает достойного партнёра в атаке.

«Зобнин слишком возвышен в глазах общественности. Я неоднократно говорил, что это обычный, просто работоспособный футболист. Его секрет в том, что он хорошо играет только тогда, когда рядом с ним более квалифицированные футболисты. Он не может взять мяч и чисто передать его вперёд на 20 метров. Фернандо, к примеру, мог», ― рассказал он RT.

На фоне критики в адрес Зобнина Мостовой в положительном ключе высказался о Резиуане Мирзове. По его мнению, полузащитник способен не только исправить свои ошибки, но и при удачном стечении обстоятельств решить исход встречи с «Зенитом».

«Считаю, что на него нападают незаслуженно. Он обладает качествами, которых нет у многих других игроков «Спартака». Мне нравится, как он идёт в обыгрыш. Кононов держит Резиуана в старте в ожидании момента, когда они на пару с Зелимханом Бакаевым начнут играть так, как делали это в тульском «Арсенале». Если они смогут наладить взаимодействие в матче с «Зенитом», то способны разрушить оборону чемпионов России», ― заключил эксперт.

О безголевой серии «Зенита» и конфликте Дзюбы с болельщиками «Спартака»

В свою очередь Радимов не согласился с тем, что «Зенит» столкнулся с серьёзными проблемами. По мнению эксперта, из единственного поражения в сезоне не стоит делать серьёзных выводов.

«Никакого кризиса нет. О таком могут говорить только журналисты. Им позволительно, нужно же что-то писать. В Петербурге панических настроений не замечено. Все прекрасно понимают, что из-за двух матчей бить в колокола не стоит», ― отметил он.

Кроме того, Радимов предположил, что, пройдя небольшой игровой спад, уже в матче со «Спартаком» футболисты из Санкт-Петербурга будут выглядеть иначе, чем в прошедших турах.

«Я не исключаю того, что Сергей Семак осознанно выстраивал предсезонную подготовку команды с прицелом на то, что его игроки начнут выходить на пик формы к старту в Лиге чемпионов. Таким образом, в первый день осени петербуржцы могут играть на порядок лучше, чем летом», ― пояснил Радимов.

Также Радимов отметил, что ключевую роль в противостоянии может сыграть Артём Дзюба. Однако, по мнению бывшего капитана питерского коллектива, для этого нападающему стоит абстрагироваться от негатива со стороны болельщиков «Спартака».

«То, как там встречают Дзюбу, способно зацепить любого человека, но в его возрасте нужно быть психологически устойчивым. Могу на своём примере сказать, что всегда слышал о том, что обо мне кричали трибуны соперника. Но он мужчина, так что должен быть готов ответить, но как футболист ― своими результативными действиями на поле», ― заключил представитель Санкт-Петербурга.

О значимости дерби двух столиц для российского футбола

Встречи «Спартака» и «Зенита» давно стали для российского футбола знаковым событием. Телевизионные рейтинги превышают среднестатистические показатели, а болельщики до отказа заполняют стадионы в Тушино и на Крестовском острове.

Однако, по мнению Радимова, по статусу и значимости встреча москвичей и петербуржцев всё же уступает дерби между ЦСКА и «Спартаком».

«Да, для «Зенита» это самый важный матч в году, но для российского футбола в целом — не думаю. Всё-таки, традиционно поединок «Спартак» ― ЦСКА считался самым жёстким и принципиальным соперничеством страны. Сейчас они могут идти наравне, но точно спор Москвы и Петербурга не может по рейтингу опередить московское дерби», ― заявил Радимов в интервью RT.

С ним не согласился Александр Мостовой. Эксперт отметил, что сине-бело-голубые являются флагманом российского футбола.

«Сейчас модно употреблять определение «дерби двух столиц», думаю, это наглядно демонстрирует статус матча. Ажиотаж вокруг этой встречи действительно выше, чем, к примеру, перед дерби «Спартак» ― ЦСКА. Но это объяснимо. За последние годы «Зенит» обогнал даже самих красно-белых, так что два самых популярных клуба в стране являются главными раздражителями друг для друга», ― отметил Мостовой.

Кроме того, специалист подчеркнул, что благодаря наследию ЧМ и новым современным аренам, матчи такого уровня смотрятся и воспринимаются зрителями иначе.

«Даже если на поле будет происходить что-то скучное и невнятное, но при этом на трибунах соберётся толпа активных фанатов, она нивелирует недостатки и создаст атмосферу, которая не оставит никого равнодушными. Благодаря классным стадионам даже за «Спартак» стали болеть иначе. Все в красно-белых шарфах, нарядные. В моё время такой красоты не было. Это новая культура поддержки команд», ― высказался экс-нападающий красно-белых.