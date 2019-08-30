«Совсем не наша игра»: что говорили после поражения «Спартака» от «Браги»

«Спартаку» стоит забыть о поражении от «Браги» и сконцентрироваться на матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Такое мнение после игры высказали футболисты москвичей Эсекьель Понсе и Георгий Джикия. Они отметили, что в случае победы над принципиальным соперником досадный результат в Лиге Европы будет забыт. Однако эксперты не разделяют такого настроя красно-белых. Отец владельца клуба Арнольд Федун заявил, что ему тревожно за предстоящую встречу.

«Это большая боль»

Для футболистов «Спартака» поражение от «Браги» стало болезненным ударом. Игроки красно-белых старались покинуть стадион незамеченными. Перед журналистами предстали только Эсекьель Понсе и Георгий Джикия.

Капитан москвичей не стал скрывать своего разочарования результатом и отметил, что команде крайне не хватало Гуса Тиля и Джордана Ларссона.

«Очень обидно. Не забили, не прошли дальше. Расстроились, нелепые голы за три минуты пропустили. Не знаю, как это объяснить. При этом могли и выиграть. Контролировали игру, имели хорошие подходы. Тиль и Ларссон — качественные футболисты, их сегодня не хватало, но на это есть причины», — отметил защитник.

Кроме того, Джикия не стал скрывать, что на эмоциональном и физическом состоянии сказался насыщенный график «Спартака».

«Усталость ощущалась в конце второго тайма. Все хотели попасть в группу, теперь ничего не остаётся, кроме как рассчитывать на Кубок и чемпионат. К «Зениту», с которым играем в воскресенье, успеем восстановиться», — рассказал футболист.

По мнению Джикии, предстоящая встреча 8-го тура РПЛ с клубом из Санкт-Петербурга может стать определяющей для нынешнего «Спартака».

«Это отличный шанс реабилитироваться за то, что произошло в матче с «Брагой». Ещё раз подчеркну, что нам очень жаль, что так произошло. Извиняюсь перед болельщиками. Спасибо тем, кто не ушёл с матча, кто до конца был с нами на стадионе», — резюмировал капитан красно-белых.

Об игре с чемпионами России рассказал и форвард «Спартака» Эсекьель Понсе. По признанию аргентинского форварда, команда намерена победить и подняться на первое место турнирной таблицы.

«Конечно, мы понимаем важность этого матча. Во-первых, это принципиальный соперник, а во-вторых, игра за шесть очков, у нас есть хороший шанс вырваться в лидеры. Надо постараться сделать всё от нас зависящее, чтобы достичь результата, сейчас главная задача подойти к нему свежими и с хорошим настроением», — отметил Понсе.

Кроме того, Понсе подвёл итоги встречи с «Брагой». По словам нападающего, команда сделала всё, что было в её силах.

«Отрицательный результат — это большая боль, ведь каждый из нас хотел поиграть в Лиге Европы. В первом тайме были два хороших момента, но мы не сумели ими воспользоваться и пропустили два мяча, после чего было уже тяжело повернуть матч в свою сторону. Когда нужно отыгрываться, эмоции иногда захлёстывают и ты начинаешь ошибаться. Тем не менее первый тайм мы неплохо начали, создавали моменты. В обоих матчах мы сделали всё возможное», — резюмировал футболист.

«Тревожно за матч с «Зенитом»

Однако мнение действующих игроков «Спартака» не разделили бывшие футболисты красно-белых. По мнению опытных ветеранов, команда допустила непозволительные ошибки и не смогла продемонстрировать класс, которым традиционно славился московский клуб.

Так, экс-нападающий столичной команды Валерий Рейнгольд обрушился с резкой критикой в адрес не только игроков, но и тренерского штаба.

«Мне стыдно. Стыд и срам. Потерял два часа, просматривая этот матч. Они сейчас начнут просить прощения, но мне их прощение не нужно. Они должны на поле работать, пахать, это «Спартак». То, что произошло, — полнейшее неуважение к зрителю, к самим себе. Позор всему коллективу и тренерскому штабу. Лучше откажитесь от Лиги Европы, не высовывайтесь, потому что на вас было смотреть просто противно и неприятно», — цитирует эксперта Sport24.

Обеспокоенность состоянием команды выразили и владельцы клуба. Главный акционер «Спартака» Леонид Федун воздержался от комментариев, однако с журналистами после матча пообщался его отец Арнольд.

«Совсем не наша игра. Удача будто отвернулась. Сработало главное футбольное правило — когда не забиваешь ты, забивают тебе. Мы своими моментами не воспользовались. У нас их было три, но ни один не сработал. Если честно, то тревожно за матч с «Зенитом». Я посмотрел на футболистов — они еле ноги передвигают», — заявил после матча Арнольд Федун.

Бывший капитан москвичей Андрей Тихонов связал поражение своей бывшей команды с классом соперника, а также вынужденным отсутствием голландского хавбека Гуса Тиля.

«Спартак» проявил характер, но этого недостаточно. Встреча показала, что мастерство футболистов «Браги» просто выше уровня наших игроков, при этом португальцы не показали какую-то выдающуюся игру, они просто отталкивались от результата первого матча. В этом им было психологически легче. Повлияло отсутствие Гуса Тиля, который не может играть в Лиге Европы, но при этом участвует в матчах чемпионата России, из-за этого рисунок игры постоянно меняется», — цитирует Тихонова ТАСС.

Известный спортивный журналист Василий Уткин отметил, что «Спартак» не смог пробиться в групповой раунд Лиги Европы из-за упущенных возможностей на трансферном рынке. Кроме того, комментатор обратился к владельцу клуба с просьбой задуматься об отказе от возможного приобретения хавбека «Славии» Алекса Краля.

«Вы точно хотите тратиться на Краля из «Славии»? Меня впечатлило, как вошёл в игру Наиль Умяров. Два прекрасных паса в атаке, блокированный удар в голевой. Тело уже не мальчика, но мужа. Он крепкий парень. И, кстати, зачем-то же его покупали зимой и уже полгода держат в команде? У вас стало резко меньше матчей, вы опоздали со всеми новичками. Потому и вылетели. Дайте поиграть Умярову, к чёрту Краля. Деньги ещё пригодятся», — написал Уткин в своём Telegram.

На кадровую политику «Спартака» обратил внимание и экс-нападающий красно-белых Сергей Юран. По мнению бывшего спартаковца, часть игроков не оправдали возложенных на них надежд.

«При всём уважении, но некоторые игроки не соответствуют уровню команды. Не хочу называть фамилии, но не могу молчать относительно Мирзова. Не знаю, по какому принципу их приглашают. В «Спартаке» сейчас лучший бомбардир — это защитник. За всю историю такого не было. Наверное, это уже не колокольчики звенят, а колокола», — цитирует Юрана Sport 24.