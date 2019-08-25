Шестой гол Соболева, дебютные мячи Тиля и Ларссона и девять ударов Шюррле: как «Спартак» вырвал победу у «Крыльев»

«Спартак» в матче седьмого тура РПЛ одержал волевую победу над «Крыльями Советов» со счётом 2:1 и вошёл в группу из пяти команд, которые делят первое место в турнирной таблице. При этом дебютные мячи в составе красно-белых забили Джордан Ларссон и Гус Тиль. Другой новичок коллектива — Андре Шюррле — отличиться не сумел, хотя нанёс девять ударов по воротам соперника. А в составе самарцев гол на свой счёт записал лучший бомбардир чемпионата Александр Соболев.

Ротация от Кононова и настрой Соболева

Начало сезона у «Спартака» получается невероятно насыщенным. Красно-белые вынуждены проводить по две встречи в неделю и фактически, по утверждению Олега Кононова, не успевают даже тренироваться. А на этой неделе столичной команде и вовсе пришлось сыграть сразу три матча — с ЦСКА, «Брагой» и «Крыльями Советов».

Если армейцев красно-белые обыграли, то португальскому коллективу на выезде уступили с минимальным счётом. Естественно, тренерский штаб москвичей не мог не учитывать огромную нагрузку на лидеров и в Самаре прибег к серьёзной ротации.

По сравнению с матчем в Браге состав «Спартака» изменился практически наполовину. Во-первых, вернулись в строй Гус Тиль и Джордан Ларссон, которые в квалификации ЛЕ заиграны за другие команды. Во-вторых, на правом фланге обороны вместо возрастного Андрея Ещенко появился молодой Николай Рассказов. Получил шанс и ещё один молодой футболист — Наиль Умяров. Воспитанник клуба «Чертаново» здорово вышел на замену в поединке с «Брагой», а в Самаре заменил Аяза Гулиева.

Между тем в «Крылья Советах» соперника явно не боялись и намеревались нанести маститому оппоненту поражение, несмотря на то что подопечные Кононова одержали две победы подряд в РПЛ. Именно в составе самарцев в настоящий момент выступает лучший бомбардир чемпионата Александр Соболев, забивший в первых шести турах пять мячей.

Форвард был настроен отличиться и в матче со «Спартаком», тем более что красно-белым он уже забивал. Два года назад Соболев поразил ворота московского коллектива в матче Кубка России, но «Крылья» тогда уступили со счётом 1:3.

Нереализованные моменты «Спартака» и удачный контрвыпад «Крыльев»

На старте сезона для красно-белых характерна не слишком удачная игра в первых таймах. Словно стремясь опровергнуть этот тезис, подопечные Кононова начали матч достаточно активно. Особенно заметен был Шюррле, который регулярно получал мяч от партнёров и бил по воротам. Правда, ударам Андре не хватало силы и точности. Ещё до перерыва чемпион мира записал на свой счёт сразу шесть выстрелов. Всего по итогам поединка их оказалось девять.

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А «Крылья» же не только вынуждены были обороняться, но из-за травмы уже на первых минутах лишились Дмитрия Комбарова. Экс-спартаковец покинул поле, прихрамывая, а вместо него на левый фланг обороны хозяев вышел Владимир Полуяхтов.

Оставшись без ведущего защитника, самарцы ещё больше прижались к воротам и даже в контратаки уходили достаточно редко. Впрочем, наступление «Спартака» также получалось довольно «стерильным». Гости с трудом проходили насыщенную оборону соперника. Пожалуй, лучше всех это получалось у Резиуана Мирзова, который активно шёл в обводку и снабжал интересными передачами партнёров. На противоположном краю также пытался зарекомендовать себя Ларссон. Он попадал в объектив телекамер куда реже, но получил жёлтую карточку.

В целом судья Сергей Лапочкин выбрал достаточно жёсткую линию поведения и раздавал «горчичники» с большим удовольствием. Таким образом, на карточке у красно-белых ещё в первом тайме «повисли» Ларссон, Георгий Джикия и Роман Зобнин.

А всё самое интересное произошло незадолго до перерыва. Сначала свой самый опасный момент упустил Шюррле. Получив мяч в штрафной, немец из убойной позиции пробил в штангу. А выстрел Мирзова на добивании с большим трудом успел парировать Сергей Рыжиков.

Зато буквально в ответной атаке «Крылья Советов» вышли вперёд. Хозяева заработали аут на левом фланге обороны и в несколько передач легко прошли оборону соперника. В результате Максим Канунников выполнил идеальный прострел на Александра Соболева, а молодой форвард спокойно отправил мяч в сетку и забил свой шестой мяч в текущем сезоне РПЛ. Примечательно, что этот удар в створ стал для подопечных Божовича первым в матче.

Сумасшедшая концовка и удачные замены

Во втором тайме красно-белые окончательно заперли соперника на его половине поля и достаточно быстро отыгрались. Примечательно, что ответный гол соорудили два новичка «Спартака» — Тиль и Ларссон. Первый выполнил хороший прострел от лицевой, а второй уверенно его замкнул. При этом забить дебютный мяч в составе новой команды Джордану помог удачный рикошет от ноги защитника.

После этого преимущество московского коллектива стало ещё более серьёзным, и «Крылья» действовали уже только возле собственных ворот. А Кононов бросил в бой Зелимхана Бакаева. Божович ответил выходом вперёд мощного Деяна Радоньича, который помог хозяевам начать цепляться за мячи и навязал немало борьбы Джикии и Жиго.

А у «Спартака» продолжал бить мимо ворот Шюррле. Самый верный момент во втором тайме он упустил в эпизоде со стандартом у чужих ворот. Со штрафного Андре закручивал мяч прямо в дальнюю девятку, но снаряд каким-то чудом разминулся со створом.

Кононов тем временем продолжил выпускать получивших передышку лидеров команды, и следом на поле вышел Аяз Гулиев вместо подуставшего Умярова. Уступать в этом матче никто не намеревался, а ничья не устраивала хозяев, которые в концовке нашли в себе силы организовать несколько перспективных атак.

И буквально за минуту до конца основного времени самарцы едва не вырвали три очка, но в очередной раз «Спартак» спас Максименко. Сначала он потащил удар головой в исполнении Канунникова, а затем справился с добиванием Срджана Мияйловича.

Дальше сработал знаменитый футбольный принцип. Красно-белые убежали в свою быструю атаку и невероятным образом вырвали волевую победу. Зелимхан Бакаев протащил мяч к чужой штрафной, несмотря на удар по ногам, и переадресовал его Тилю, а Гус идеальным ударом отправил снаряд точно в угол.

Таким образом, победу «Спартаку» принесли новички, а красно-белые не только одержали третью победу подряд в РПЛ, но и вклинились в лидирующую группу, состоящую сразу из пяти команд. Теперь подопечных Кононова в четверг ждёт важнейший ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой», в котором требуется только победа.