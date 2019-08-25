Гол Фернандеса, два балла Чалова за результативность и травма Набабкина: как ЦСКА обыграл «Ахмат»

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче седьмого тура РПЛ — 3:0. Открыть счёт в конце первого тайма удалось Марио Фернандесу — он отметился голом во второй встрече подряд. После перерыва отличился Фёдор Чалов, позже сделавший результативную передачу на Николу Влашича. Однако армейцы не обошлись без потерь — травму получил Кирилл Набабкин.

ЦСКА сумел прийти в себя после двух осечек

Последние два матча складывались для армейцев не самым удачным образом. Сначала они не сумели дома обыграть новичка РПЛ «Сочи», а затем в дерби уступили «Спартаку», хотя заслуживали как минимум ничьей.

После такого команда могла психологически сломаться, но в тяжёлый момент армейцы, напротив, собрались и одержали важнейшую в турнирном плане победу над «Ахматом». В прошлом сезоне ЦСКА после неожиданной ничьей с «Уфой» проиграл и «Оренбургу», а теперь набрал три очка на классе.

При этом нельзя сказать, что игра у подопечных Гончаренко шла гладко. Долгое время им никак не удавалось взломать оборону соперника, и происходящее на поле всё больше начинало напоминать встречу с «Сочи». Но в концовке первого тайма хозяева забросили важный мяч «в раздевалку», а после перерыва добили «Ахмат» — 3:0.

Очередная травма и короткая скамейка

Пожалуй, единственной ложкой дёгтя для армейцев стала травма. В самом начале матча повреждение получил Кирилл Набабкин. Опытный защитник покинул поле, держась за бедро.

К сожалению для Гончаренко, его подопечные получают травмы в третьей игре подряд. В матче с «Сочи» «сломался» Арнор Сигурдссон, в дерби — Дмитрий Ефремов, а теперь Набабкин.

Мало того, в начале второго тайма помощь долго оказывали вышедшему на замену Звонимиру Шарлии, но в итоге хорвату удалось вернуться в игру.

Однако длина скамейки ЦСКА уже вызывает опасения, ведь выходить на замену у армейцев практически некому. В матче с «Ахматом» компанию молодым воспитанникам клубной академии в запасе составили разве что Кристиян Бистрович и Такума Нисимура.

Красно-синим непросто уже сейчас, а ведь осенью им предстоит стартовать в Лиге Европы. ЦСКА просто необходимо усиление, особенно в линии атаки, поскольку подмены у Чалова в настоящий момент просто нет.

Неназначенный пенальти в ворота ЦСКА

Оборона ЦСКА в целом провела очень неплохой матч, но в начале второго тайма допустила несколько ошибок, которые могли привести к ответному голу. Обе оказались в пассиве молодого Игоря Дивеева. Сначала он в подкате не успел забрать мяч у Бернарда Бериши, а затем в штрафной сбил Одисе Роши.

Показалось, что в данном эпизоде судья мог указать на «точку», но он уверенно развёл руками в стороны, демонстрируя, что нарушения не было.

Между тем оборона ЦСКА продолжает сыгрываться. Правда, состав тройки центральных защитников меняется едва ли не в каждом матче. Теперь Гончаренко лишился Набабкина. Виктор Васин из-за травмы также пока недоступен.

Чалов снова забил

Последний месяц получился для Фёдора Чалова психологически непростым из-за слухов о его возможном отъезде в Англию. В результате в двух последних матчах он не забивал и не набирал баллы за результативность.

К счастью, в матче с «Ахматом» Чалову наконец удалось отличиться. Кроме того, Фёдор отметился результативной передачей: в эпизоде с третьим голом он убежал к воротам вместе с Николой Влашичем, но не пожадничал и помог хорвату забить.

Первый же гол забил Марио Фернандес. Натурализованный бразилец, который в целом не отличается высокой результативностью, забил во втором матче подряд и, кажется, находится в отличной форме, что не может не радовать поклонников ЦСКА.

Плотность в турнирной таблице

Между тем победа ЦСКА ещё больше увеличила плотность на вершине турнирной таблицы РПЛ. В настоящий момент по 14 очков имеют сразу три команды: «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив». Также догнать их могут «Спартак» и «Ростов». Красно-синие же благодаря осечкам прямых конкурентов отстают от первого места всего на один балл. Настолько высокой плотности в чемпионате России не было давно, а это значит, что болельщики в ближайшее время станут свидетелями одного из самых увлекательных сражений за титул за последние годы.