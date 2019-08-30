Дубль Орты, гол престижа Бакаева и упущенные моменты: как «Спартак» вылетел из Лиги Европы

«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы уступил «Браге» и вылетел из турнира. Победу гостям принёс дубль Рикарду Орты в концовке первого тайма. Подопечные Олега Кононова сумели ответить лишь голом Зелимхана Бакаева на 89-й минуте. При этом красно-белые не реализовали ряд опасных моментов.

Старый состав и решающее сражение

Матчем «Спартак» — «Брага» для российских команд завершилась квалификация еврокубков, которая в целом сложилась не очень удачно. «Арсенал» споткнулся в Лиге Европы на первом же сопернике, «Нефтчи», а «Краснодар» не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, хотя и прошёл «Порту».

Теперь всё во многом зависело от «Спартака», ведь красно-белые противостояли португальской команде, а именно с Португалией Россия сражается за шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА, дающую право заявить в ЛЧ сразу три клуба. Пока Россия сохраняет за собой место в топ-6, но преследователю на старте еврокубкового сезона удалось серьёзно сократить отставание.

Таким образом, противостояние «Спартака» и «Браги» во многом превращалось в определяющее. В случае победы подопечных Рикарду Са Пинту португальцы получали весомое преимущество и оставляли Россию без ещё одной боевой единицы. Успех коллектива Олега Кононова, напротив, давал серьёзное преимущество нашей стране.

При этом поражение «Спартака» в гостях неделю назад во многом получилось нелогичным. Находящийся на хорошем ходу отечественный коллектив играл с соперником на равных, но в концовке «просел» и пропустил один мяч. А защитник москвичей Андрей Ещенко даже назвал катастрофой возможный вылет в сражении с «Брагой».

Спустя несколько дней после этого красно-белые одержали третью победу подряд в РПЛ и ворвались в группу лидеров чемпионата. Правда, участие в ответном матче с «Брагой» не могли принять уже заигранные в квалификации турнира Джордан Ларссон и Гус Тиль, которые по разу огорчили «Крылья Советов». Несмотря на отсутствие пары новичков, Кононов на предматчевой пресс-конференции заверил, что «знает, как обыграть «Брагу». Са Пинту в ответ назвал «Спартак» командой без слабых сторон.

А стартовый состав красно-белых в итоге оказался абсолютно предсказуемым и полностью повторил ростер на первую игру. «Брага» же немало удивила специалистов и экспертов, выставив на воскресный матч чемпионата страны с «Жил Висенте» практически резервный состав. Зато в Москве в число 11 стартовых попали хорошо отдохнувшие футболисты.

Травмы гостей и провальная концовка первого тайма

«Спартак» игру начал активно, как и полагается команде, которой необходимо отыгрывать гандикап, но «Брага» достаточно быстро вернула мяч под свой контроль. Красно-белым же не без труда давался выход со своей половины поля. Первый полумомент у ворот Лимы Матеуса создал Резиуан Мирзов. Полузащитник ворвался в штрафную по левому флангу и пробил прямо в руки голкиперу.

Спустя ещё десять минут опасно из-за пределов штрафной выстрелил Георгий Джикия, но Матеус вновь оказался на месте. Однако в середине тайма «Спартаку» наконец удалось по-настоящему прижать соперника к воротам. Подопечные Кононова активно переводили мяч с фланга на фланг и грузили его в штрафную. Вдобавок здорово напрягал оборону Эсекьель Понсе.

Именно он и упустил самый опасный момент «Спартака». После изумительной передачи Андре Шюррле форвард убрал защитника, но не попал в створ — точнее, на пути мяча встал другой оппонент. Тут же Самуэль Жиго после подачи углового едва не отправил снаряд в сетку.

Казалось, мяч назревает. Вдобавок «Брага» ещё в первом тайме из-за мышечных травм потеряла сразу двоих футболистов: Уилсона Эдуарду и Виктора Тормену. Но и без этого гости при первой возможности ложились на газон и тянули время. После очередной симуляции на поле даже едва не началась массовая потасовка.

А в концовке тайма гости забили сразу два гола, и оба раза отличился Рикарду Орта.

Голы гостей получились предельно похожими. Они ловили красно-белых на контратаке и доставляли снаряд Орте, а тот уже отправлял его в сетку. Сначала он нанёс отличный удар в дальний угол из-под Андрея Ещенко, а затем воспользовался помощью рикошета. После такого болельщикам «Спартака» оставалось надеяться лишь на чудо, ведь красно-белым требовалось забивать четыре мяча.

Замены от Кононова и промах Шюррле

По итогам первого тайма Кононов решил сделать одну замену и выпустил на левый фланг полузащиты Солтмурада Бакаева вместо Мирзова. Для младшего брата Зелимхана этот матч стал дебютным в еврокубках.

И практически тут же свежий вингер создал остроту. Он прорвался вперёд по левому краю и выполнил отличный прострел на 11-метровую отметку Шюррле, но Андре из выгоднейшей позиции пробил выше.

Забей «Спартак» — и, возможно, интрига могла возродиться, но этого не произошло, и красно-белые продолжили идти вперёд больше по инерции, без особой веры в возможность чуда. Впрочем, верить в него действительно было тяжело.

Хозяева продолжали в основном уводить мяч на фланги, где играли братья Бакаевы, но не могли придумать завершающую хорошую передачу в штрафную. Возможно, именно поэтому на последние полчаса Кононов бросил в бой подзабытого старожила команды Жано Ананидзе. Впрочем, цепляться за мяч у грузина тоже получалось не слишком здорово, порой он откровенно не понимал партнёров.

Зато «Брага» иногда организовывала не менее опасные контрвыпады и упустила несколько возможностей довести дело до разгрома, хотя в целом действовала в энергосберегающем режиме. Оно и понятно: тратить лишние энергию и силы при таком раскладе гостям было совершенно ни к чему.

Но в концовке с выходом ещё одного свежего футболиста, Наиля Умярова, «Спартаку» всё же удалось завладеть инициативой и создать пару моментов у ворот соперника. Самый опасный упустил как раз Жано. После прострела Ещенко с правого фланга грузин из центра штрафной бил, казалось, наверняка, но вратарь спас свою команду.

А на 89-й минуте подопечным Кононова всё же удалось забить мяч престижа, причём отличился Зелимхан Бакаев. После удачного отскока он с нескольких метров уверенно расстрелял створ.

К сожалению, остаётся констатировать, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы абсолютно по делу. Если в РПЛ дела у команды идут хорошо, то в еврокубках подопечные Кононова провалились.