Стал известен состав «Спартака» на ответный матч квалификации ЛЕ с «Брагой»

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил стартовый состав на ответный матч плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой».

С первых минут на поле «Открытие Арены» в составе красно-белых выйдут Александр Максименко, Лукас Айртон, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Андрей Ещенко, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Резиуан Мирзов, Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе.

В запасе остались Артём Ребров, Николай Рассказов, Илья Кутепов, Джано Ананидзе, Наиль Умяров, Солтмурад Бакаев, Лоренсо Мельгарехо.

Матч пройдёт 29 августа и начнётся в 20:15 мск. Победитель противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы. Первая встреча команд завершилась поражением «Спартака» со счётом 0:1.

Ранее сообщалось, что Са Пинту назвал «Спартак» командой без слабых сторон.