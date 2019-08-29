Миранчук в «Зените», Сорокин в «Краснодаре» и форварды для «Спартака» и ЦСКА: каких громких трансферов ждать в РПЛ

«Зенит» в ближайшие дни может выкупить у «Локомотива» права на Алексея Миранчука. В руководстве железнодорожников интерес петербуржцев к хавбеку уже подтвердили. Между тем ЦСКА постарается приобрести у чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко, а «Краснодар» попытается экстренно усилить центр обороны и позицию под нападающим. RT рассказывает, какие новости могут поступить из отечественных топ-клубов в последние дни перед закрытием трансферного окна.

«Зенит»: конкурент для Дзюбы и Азмуна и прицел на новый лимит

До закрытия летнего трансферного окна в РПЛ осталось всего несколько дней, и, казалось, серьёзных трат от российских команд можно уже не ждать. Однако, судя по всему, по-настоящему громкий переход готов организовать «Зенит». Действующий чемпион намерен приобрести у «Локомотива» Алексея Миранчука. Эту информацию уже подтвердили в руководстве обоих клубов. А известный журналист и блогер Василий Уткин заявил, что питерцы предложили за футболиста «мегаденьги».

«О Миранчуках и «Зените». Насколько знаю, «Зениту» нужен один (а именно — Алексей) и предложены мегаденьги. На уровне Мигеля Данни плюс-минус (тогда было €30 млн)», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

«Насколько знаю, Миранчук хочет остаться. Уверен, это правда, хотя лично я Алексея не спрашивал. Безусловно, тут и спрашивать нечего, того же хочет и Сёмин. Но вопрос не закрыт. Тогда кто готов продать Алексея Миранчука и торпедировать сезон «Локо» тем самым?.. Я этого не знаю», — добавил он.

С одной стороны, «Зенит» уже потратил в текущее трансферное окно почти €60 млн. С другой — команде не помешает усиление качественными российскими футболистами на фоне вступающего в силу со следующего сезона РПЛ нового лимита на легионеров. Теоретическая покупка Миранчука сделает чемпиона ещё мощнее, ведь Алексей — один из сильнейших полузащитников РПЛ. Однако от переезда в Санкт-Петербург может отказаться сам игрок. Например, в недавнем интервью блогеру Евгению Савину он признавался, что не пошёл бы ни в «Спартак», ни в «Зенит», а предпочёл бы отправиться в Европу, тем более если с ним не позовут брата.

Если же трансфер Миранчука в ближайшие дни не состоится, ожидать от «Зенита» других переходов вряд ли стоит, поскольку питерцы летом уже точечно усилили проблемные позиции. Однако если говорить о линиях, которые клубу не помешало бы укрепить, то можно, как ни странно, выделить атаку. Хотя в распоряжении сине-бело-голубых сильнейший дуэт нападающих Сердар Азмун — Артём Дзюба, сменщиков у них нет, поскольку Лука Джорджевич и Антон Заболотный команду покинули. Таким образом, травмы и дисквалификации основных форвардов могут создать Семаку реальную проблему.

«Локомотив»: в ожидании закрытия окна

В последние дни трансферного окна сложно ожидать каких-либо приобретений от вице-чемпиона РПЛ сезона-2018/19. Летом клуб потратил почти €20 млн на выкуп прав на Гжегожа Крыховяка, а также на приобретение Дмитрия Живоглядова, Мурило и Джорджевича. Наконец, у «Интера» в аренду был взят центральный полузащитник Жоау Мариу. На презентации португальца гендиректор железнодорожников Василий Кикнадзе прямо заявил, что деньги на трансферы у клуба закончились, но отметил, что окно ещё не закрыто.

Однако возможный уход Алексея Миранчука может создать команде серьёзные трудности, ведь найти ему замену в столь короткие сроки будет практически нереально. В лучшем случае «Локо» придётся спешно пытаться усилиться свободным агентом или же взять в аренду ещё одного полузащитника. Возможно, Мариу и пришёл в команду, предполагая, что Миранчук может уйти. С другой стороны, португалец на поле чаще действует гораздо глубже россиянина.

«Краснодар»: в поисках центрального защитника и плеймейкера

Южане, впервые в истории пробившись в Лигу чемпионов, провели по-настоящему активную трансферную кампанию, однако это не помогло команде добраться до группового этапа главного еврокубка. Более того, из-за серьёзной травмы «Краснодар» практически сразу же лишился своего главного новичка Реми Кабелла, за которого было заплачено €12 млн. Вдобавок повреждение получил столп обороны и капитан кубанского коллектива Александр Мартынович.

Неудивительно, что «Краснодару» срочно понадобилось усиление именно в центре обороны и на позиции атакующего полузащитника. Приток свежей крови в защиту команде просто необходим хотя бы по причине того, что Мурад Мусаев может рассчитывать лишь на трёх центральных защитников: Мартыновича, Уроша Спаича и Йона Гудни Фьолусона, ведь травма одного из них станет для тренерского штаба серьёзной проблемой.

А потеря белоруса вовсе превратилась в катастрофу — без него южане пропустили шесть мячей от «Олимпиакоса». По информации СМИ, усилить проблемную зону «Краснодар» намерен одним из самых многообещающих игроков центра обороны с российским паспортом — Егором Сорокиным из «Рубина». Его переход может в перспективе помочь команде на долгие годы решить вопросы, связанные с новым лимита на легионеров.

По некоторым данным, 23-летний футболист, забивший шесть мячей в прошлом сезоне РПЛ, перейдёт в «Краснодар» за €4 млн и будет получать в новом клубе 40—50 млн рублей в год. При этом до зимы Егор останется в составе казанцев.

А вот хавбека Юнеса Намли «Краснодар» якобы намерен спешно заменить опытным португальцем Мануэлом Фернандешем, который не стал продлевать контракт с «Локомотивом» и в настоящий момент не относится к какому-либо клубу. Несмотря на возраст, техничный изобретательный футболист вполне способен помочь южанам хотя бы в этом сезоне. Однако с возвращением в строй всех травмированных конкуренция за место в основе может оказаться слишком большой.

ЦСКА: переговоры с Комличенко и Гогуа в финальной стадии

Если в вопросе возможных трансферов «Краснодара» пока нет никакой конкретики, то ЦСКА уже практически договорился о переходе центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа. С одной стороны, покупка сенегальца вызывает вопросы, ведь летом армейцы уже взяли в аренду Звонимира Шарлия на замену Родриго Бекао. С другой — сезон не успел толком начаться, а травмы уже получили Виктор Васин и Кирилл Набабкин. Таким образом, ещё один защитник Виктору Гончаренко не помешает.

Не скрывают скорой продажи Гогуа в ЦСКА и в «Тамбове». В среду спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что новичок РПЛ «почти договорился» с красно-синими и сообщил о необходимости «утрясти детали».

Но куда больше армейцам необходимо усиление на линии атаки, ведь сейчас Гончаренко на острие нападения может рассчитывать лишь на Фёдора Чалова. Замены ему нет. В результате форварду пришлось выходить на поле в дерби со «Спартаком» со сломанным носом. Из других нападающих в команде есть лишь Такума Нисимура, но он играет скорее на позиции оттянутого форварда, а чемпион Африки среди юношей Лассана Н'Диайе пока выступает только в молодёжном первенстве.

Неудивительно, что армейцы всерьёз интересуются форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, а на днях оформил покер. Также сообщалось о возможном переходе россиянина в «Локомотив», но железнодорожники в итоге укрепили линию атаки Джорджевичем. ЦСКА же может заплатить за форварда € 2,8 млн. Сам он недавно прямо заявил, что открыт для предложений.

«Спартак»: интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Чехии и поиск опорника

Наконец, красно-белые летом также провели весьма активную трансферную кампанию, однако Томас Цорн ещё в середине августа заявлял, что клуб до закрытия окна намерен укрепить атаку и опорную зону.

Дополнительный нападающий красно-белым действительно необходим, поскольку в настоящий момент Олег Кононов вынужден рассчитывать лишь на Эсекьеля Понсе. А в последних матчах РПЛ из-за дисквалификации аргентинца на острие атаки выходил другой именитый новичок клуба — Андре Шюррле.

По последней информации, в заключительные дни лета «Спартак» может укрепить свои ряды лучшим бомбардиром чемпионата Турции сезона-2018/19 Мбайе Дьяну. Турецкая пресса сообщает, что за 191-сантиметрового мощного центрфорварда российский клуб готов заплатить €9 млн, а сам игрок будет получать в «Спартаке» €3,5 млн.

Результативность Дьяну в прошлом сезоне действительно стала откровением, ведь в далеко не самом слабом чемпионате Турции он забил 30 мячей в 29 играх. Посмотреть за этим футболистом в РПЛ будет весьма любопытно, тем более что у другого форварда, в своё время перебравшегося из Турции в «Спартак», Эммануэля Эменике карьера в России сложилась весьма неплохо.

Что касается опорной зоны, то здесь ситуация для красно-белых не настолько критична, поскольку помимо Романа Зобнина и Аяза Гулиева Кононов может использовать на этой позиции молодого и талантливого Наиля Умярова, который очень неплохо выглядел в последних матчах с «Брагой» и «Крыльями Советов». Однако лишний опорник команде всё-таки не помешал бы.