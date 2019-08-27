«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Презентация Жоау Мариу прошла на площади перед «РЖД Ареной» на фоне паровоза. 26-летний полузащитник будет выступать под номером 23. Предыдущей командой игрока был миланский «Интер».

«Очень рад перейти в «Локомотив», знаю, что это большой клуб. Здесь собрано много звёздных и опытных футболистов. Я расспрашивал о «Локомотиве» у Фернандеша и Эдера, когда мы выступали за сборную Португалии. С Эдером советовался и до трансфера. Он сказал, что «Локомотив» — хорошая команда с замечательной атмосферой. Участие в Лиге чемпионов — также немаловажный фактор», — цитирует португальца клубная пресс-служба.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» полностью возьмёт на себя выплату зарплаты Мариу.