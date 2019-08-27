СМИ: «Локомотив» полностью возьмёт на себя выплату зарплаты Мариу

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» будет выплачивать 100% зарплаты хавбеку миланского «Интера» Жоау Мариу во время пребывания футболиста в аренде в российском клубе.
СМИ: «Локомотив» полностью возьмёт на себя выплату зарплаты Мариу
  • © Maurizio Borsari/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает FcInter1908, 27 августа будет официально объявлено о переходе Мариу из «Интера» в «Локомотив» на правах аренды.

При этом отмечается, что железнодорожники будут выплачивать Мариу 100% его заработной платы, которая составляет €3,5 млн в год. 

По окончании срока аренды российский клуб будет иметь приоритетную опцию выкупа футболиста, а сумма компенсации составит €18 млн.

За свою карьеру Мариу выступал за португальские клубы «Спортинг» и «Витория Сетубал», а также английский «Вест Хэм». В составе «Интера» португалец провёл 69 матчей и забил четыре мяча. 

Ранее сообщалось, что Мариу близок к переходу в «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить