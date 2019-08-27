СМИ: «Локомотив» полностью возьмёт на себя выплату зарплаты Мариу

Московский «Локомотив» будет выплачивать 100% зарплаты хавбеку миланского «Интера» Жоау Мариу во время пребывания футболиста в аренде в российском клубе.

Как сообщает FcInter1908, 27 августа будет официально объявлено о переходе Мариу из «Интера» в «Локомотив» на правах аренды.

При этом отмечается, что железнодорожники будут выплачивать Мариу 100% его заработной платы, которая составляет €3,5 млн в год.

По окончании срока аренды российский клуб будет иметь приоритетную опцию выкупа футболиста, а сумма компенсации составит €18 млн.

За свою карьеру Мариу выступал за португальские клубы «Спортинг» и «Витория Сетубал», а также английский «Вест Хэм». В составе «Интера» португалец провёл 69 матчей и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что Мариу близок к переходу в «Локомотив».