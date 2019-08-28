СМИ: «Краснодар» договорился с «Рубином» о трансфере Сорокина

Футбольный клуб «Краснодар» достиг договорённости с казанским «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале, трансфер 23-летнего игрока обойдётся «Краснодару» в €4 млн.

Отмечается, что «быки» намерены выкупить Сорокина, но при этом он продолжит играть за «Рубин» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Сорокин сыграл за казанский клуб в семи матчах, но не отличился результативными действиями. В минувшем сезоне защитник стал автором шести голов, сыграв в 30 матчах.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и вылетел из ЛЧ.