СМИ: «Краснодар» договорился с «Рубином» о трансфере Сорокина
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- РИА Новости
Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале, трансфер 23-летнего игрока обойдётся «Краснодару» в €4 млн.
Отмечается, что «быки» намерены выкупить Сорокина, но при этом он продолжит играть за «Рубин» на правах аренды.
В нынешнем сезоне Сорокин сыграл за казанский клуб в семи матчах, но не отличился результативными действиями. В минувшем сезоне защитник стал автором шести голов, сыграв в 30 матчах.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и вылетел из ЛЧ.