СМИ: «Краснодар» договорился с «Рубином» о трансфере Сорокина

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Футбольный клуб «Краснодар» достиг договорённости с казанским «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина.
СМИ: «Краснодар» договорился с «Рубином» о трансфере Сорокина
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале, трансфер 23-летнего игрока обойдётся «Краснодару» в €4 млн.

Отмечается, что «быки» намерены выкупить Сорокина, но при этом он продолжит играть за «Рубин» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Сорокин сыграл за казанский клуб в семи матчах, но не отличился результативными действиями. В минувшем сезоне защитник стал автором шести голов, сыграв в 30 матчах.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и вылетел из ЛЧ.

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